Persistirá ambiente frío en zonas altas de algunas regiones de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se pronostica frío encapsulado en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra de Flores Magón y algunas áreas de la Sierra Sur, especialmente durante la mañana y la noche, asociado con presencia de neblina.

Además, se espera cielo despejado con algunas nubes aisladas en áreas montañosas. En tanto, los vientos del norte tendrán menor intensidad en comparación con días anteriores.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 16, ha entrado en proceso de modificación térmica y se ha transformado en una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados.

• Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

• Mixteca, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 10 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 6 y máxima de 23 grados.

• Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir