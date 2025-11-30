Así cotiza el Dólar este 30 de noviembre (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El dólar estadounidense se mantiene sin cambios durante los primero minutos de este domingo 30 de noviembre, al cotizar en 18.30 pesos por unidad; el mismo precio que manejó la mañana del sábado 29 de noviembre, según datos de la plataforma Investing.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Base, el dólar se debilita frente al peso que logró una apreciación de 1.36 por cierto, esto implica una ganancia de 25.3 centavos.

Esta apreciación del peso se debe en parte a una corrección, pues en octubre el peso se depreció 1.30% frente al dólar”, destacó la directora durante su reporte de análisis financiero.

El dólar hoy 30 de noviembre es de $18.30 pesos por unidad / FOTO: investing.com

Así fue el comportamiento del peso durante noviembre 2025

Según Gabriela Siller, durante noviembre el tipo de cambio cotizó en un promedio de 18.4147 pesos por dólar, con una volatilidad anualizada de 7.31%, subiendo desde 4.92% en octubre y siendo la mayor volatilidad desde mayo.

A pesar del incremento, la volatilidad en el mes se ubicó por debajo del promedio de los últimos 11 meses de 9.04%. El peso mexicano se ubicó en la posición 5 entre las divisas más apreciadas en el mes”, describió la directora.

Agregó que en el acumulado del año, el peso mexicano mantiene una apreciación de 12.15% o 2 pesos y 53 centavos, ubicándose en la posición 7 entre las divisas más apreciadas.

El peso mexicano se ubicó en la posición 5 entre las divisas más apreciadas en el mes / FOTO: Archivo

¿Cuánto vale el dólar a pesos mexicanos (usd to mxn) en bancos?

Para este domingo 30 de noviembre de 2025, el tipo de cambio cotiza en $18.30 pesos por dólar. Si te interesa cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos las cotizaciones en las principales ventanillas bancarias de México:

Afirme: 17.50 a la compra – 18.90 a la venta

Banco Azteca: 16.90 a la compra – 18.79 a la venta

Banorte: 17.10 a la compra – 18.65 a la venta

BBVA: 17.24 a la compra – 18.77 a la venta

Así cotiza el dólar en las ventanillas de banco este 30 de noviembre / FOTO: eldolar.info

¿Cómo saber el precio del dólar en tiempo real?

Si tienes pensado cambiar pesos a dólares o dólares a pesos, puedes utilizar las múltiples herramientas gratuitas que hay en internet, entre ellas puedes consultar el Convertidor de Google.

Por ejemplo, tomando en cuenta que este domingo 30 de noviembre del 2025, 1 dólar a pesos mexicanos es de $18.30 pesos, al cambiar 200 dólares estarías recibiendo $3,660 pesos.

No olvides que para cambiar tus dólares a pesos o viceversa en los bancos de México, también debes tomar en cuenta la cotización que maneja cada ventanilla bancaria.

