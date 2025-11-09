Un día como hoy… (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre.

Santoral: Teodoro

Día Internacional del Inventor

Día Mundial de la Adopción

Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo

Día Mundial del Enoturismo

1812 Nace Paúl Abadie, famoso por haber sido el arquitecto de la Basílica del Sagrado Corazón (Sacré Cœur) 1820 Iturbide asume el mando militar del Ejército del Sur.

1897 Se funda la primera organización de “Caritas” en la ciudad alemana de Colonia por el sacerdote Lorenz Werthman. Organización humanitaria de la Iglesia Católica. Se dedica al combate a la pobreza, la discriminacion, la exclusión y la intolerancia.

1910 Nace el compositor mexicano Chucho Monge. Escribe más de 600 canciones, tales como “México lindo y querido”, “Pobre corazón”, “Cartas marcadas” y la “Feria de las flores”.

1914 Nace en Viena (Austria), Hedwig Eva Maria Kiesler. Será actriz bajo el nombre artístico de Hedy Lamarr, “la mujer más hermosa de la historia del cine”, ingeniera de telecomunicaciones e inventora austríaca, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la transmisión de datos digitales y por radiofrecuencia. Inventora del Wi-Fi. En su honor se celebrará cada 9 de noviembre el Día Internacional del Inventor.

1916 Nace en Monterrey, Nuevo León, el cantante Fernando Fernández, conocido también como “El crooner de México”, es considerado como uno de los mejores cantantes en la historia de la música popular mexicana por su voz aterciopelada y susurrante.

1925 Se funda la “SS” (De Schutzstaffel que en español significa escuadrón de defensa). Fue una organización militar en el seno del Partido Nacional-Socialista Alemán.

1934 Nace en Nueva York (EE.UU.) Carl Sagan, astrónomo estadounidense. Será pionero en exobiología y promotor del proyecto SETI para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Será conocido por el gran público por la serie televisiva de divulgación científica “Cosmos”.

1936 Nace el actor mexicano Roberto “El Flaco” Guzmán, quien figura en el cine y la televisión.

1938 La noche de los Cristales Rotos fue una serie de violentos “pogromos” (palabra rusa que significa: linchamiento multitudinario) ocurridos en la Alemania nazi, contra los ciudadanos judíos y sus propiedades, así como también la destrucción de sinagogas y cementerios judíos de todo el país.

1942 Muere en la ciudad de Mérida, Yucatán, el ilustre profesor e ingeniero yucateco Graciano Ricalde Gamboa, quien se graduó de profesor en la escuela Normal de su estado a la edad de 16 años. En 1910 realizó estudios precisos sobre el cometa Haley, y en 1923 hizo cálculos acertados sobre el eclipse total de sol de ese año.

1957 Muere en la Ciudad de México, el compositor Quirino Mendoza y Cortés, autor de “Cielito Lindo” y de “Jesusita en Chihuahua”.

1959 Se inaugura el edificio del Condominio de Acero, que fue el primer rascacielos en Monterrey.

1965 EE.UU., a las 17:15 horas, se produce por primera vez en su historia un gigantesco apagón eléctrico que paraliza durante 14 horas el ritmo de vida en ocho estados de la costa este, incluyendo la ciudad de Nueva York.

1967 Se edita el primer número de la revista Rolling Stone.

1970 Muere en Colombey-les-Deux-Églises, Francia, Charles De Gaulle, general, político y presidente desde 1958 a 1969.

1985 El soviético Gari Kasparov de 22 años se erige campeón mundial de ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov, en Moscú.

1989 En Alemania, derriban el “Muro de Berlín”, que separaba la Alemania Occidental de la Oriental desde el 13 de agosto de 1961. Fue un símbolo de la Guerra fría.

1999 Muere el actor, luchador y empresario Wolf Ruvinskis, a los 78 años, de una afección cardiaca.

2015 Muere Andy White, conocido como el quinto Beatle por haber tocado la batería para el primer éxito del famoso cuarteto, pero pasó su vida en el umbral de la fama.

2022 Muere Carlos Pacheco, Historietista y Súper Héroe del Cómic Español. Entre sus obras notables destacan, Marvel Cómics, Superman, Barman y Avengers.

