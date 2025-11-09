Prevé Protección Civil descenso de temperaturas en parte norte de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias dispersas de intensidad variable en la parte norte de Oaxaca, además de un notable descenso de temperatura que disminuirá conforme avance el día.

De esta manera, se espera ambiente muy frío en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Sierra de Flores Magón, así como frío a fresco en el resto de las regiones. También se presentarán nieblas densas en serranías, con probabilidad de heladas durante la madrugada y amanecer de este lunes en elevaciones superiores a los mil 800 metros.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones se deben a un sistema de alta presión y aire frío de origen ártico que impulsa una vaguada prefrontal, localizada detrás del frente frío número 13 que desciende por el Golfo de México y se desplaza hacia el sureste.

La dependencia agrega que el viento será del norte, con velocidades fuertes a muy fuertes en el tramo La Venta–La Ventosa y oleaje elevado en aguas del Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones invernales se mantendrán durante las próximas 48 horas.

Las temperaturas para este domingo son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 31 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 14 y máxima de 29 grados.

• Costa, mínima de 21 y máxima de 33 grados.

• Mixteca, mínima de 7 y máxima de 24 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 9 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 22 grados.

• Sierra Sur, mínima de 6 y máxima de 23 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

