Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero.

Santoral: Rufino, Román

Día Mundial de las Enfermedades Raras

1510 Muere Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español, conocido por el diseño del primer “mapamundi”.

1525 Cuauhtémoc, último emperador azteca, muere ejecutado por Hernán Cortés en Izancanac, (hoy Estado de Tabasco) y camino a Las Hibueras (Honduras).

1533 Nace Michel Eyquem de Montaigne, ensayista, filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento. Autor de la obra “Ensayos” y creador del género literario conocido en la época moderna como ensayo.

1869 Muere el poeta y político francés Alfonso de Lamartine.

1874 Nace en Motul, Yucatán, Felipe Santiago Carrillo Puerto, líder obrero, periodista, político de ideas revolucionarias y gobernador de Yucatán.

1878 El presidente Porfirio Díaz expide el Reglamento para las Escuelas Primarias y Secundarias de Niñas.

1881 Muere Jesús González Ortega, general liberal que triunfo sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan, con lo que se dio fin a la Guerra de Reforma.

1917 Se crean los “Soviets” en Rusia. El término hacía referencia a las asambleas de obreros, soldados y campesinos que fueron fundamentales para el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, así como la base para la formación de la URSS primero y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922.

1917 Nace el actor y productor mexicano Ernesto Alonso, “El Señor Telenovela”.

1935 El químico estadounidense Wallace Carothers, trabajando para la empresa DuPont, crea por primera vez el nailon o nylon.

1944 Nace la actriz y productora mexicana Fanny Cano, cuyo nombre real es María Cano Damián.

1954 Nace el poeta y narrador mexicano Francisco Hinojosa, quien ha dedicado gran parte de su obra a la literatura para niños y jóvenes.

1967 El grupo británico “The Rolling Stones” alcanza el número uno en Estados Unidos gracias al tema “Ruby tuesday”.

1983 La empresa alemana Deutsche Grammophone lanza al mercado el “compact disc”, firmando el certificado de defunción del “vinilo”.

1986 En Estocolmo, al salir de un cine con su mujer, es asesinado por el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), Olof Palme, primer ministro de Suecia.

1990 La URSS aprueba la propiedad privada de la tierra y su transmisión por herencia.

2002 Hoy es el día en que desaparecen definitivamente las monedas nacionales de doce países de la UE, por lo que, a partir de mañana, el “euro” se convertirá en todos ellos como la única divisa de curso legal.

2010 Conmueve a México la muerte del escritor Carlos Montemayor. Activista social y defensor de indigenas y grupos vulnerables.

2013 Hoy a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sorpresa él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo “por falta de fuerzas”.

2016 Alejandro González Iñárritu gana su segundo Oscar como director por la película “El renacido”.

