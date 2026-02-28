Prevén ambiente caluroso y cielo mayormente despejado en Oaxaca: Protección Civil (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé cielo mayormente despejado durante el día, con incremento de nublados por la tarde, especialmente en zonas montañosas de la Sierra Sur, donde podrían presentarse chubascos aislados debido a efectos locales como el calentamiento diurno y la orografía.

Estas condiciones obedecen a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual afecta diversas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas extremas, particularmente en las regiones del centro y oriente de Oaxaca, además de intensa radiación solar.

Los vientos continuarán del norte, con presencia de fuertes tolvaneras durante las horas vespertinas y condiciones de calima a lo largo del día. El ambiente frío quedará limitado en zonas montañosas durante la madrugada y la noche.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

* Valles Centrales: mínima de 11 y máxima de 32 grados.

* Istmo de Tehuantepec: mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan: mínima de 18 y máxima de 32 grados.

* Costa: mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca: mínima de 10 y máxima de 30 grados.

* Sierra de Flores Magón: mínima de 15 y máxima de 33 grados.

* Sierra de Juárez: mínima de 9 y máxima de 25 grados.

* Sierra Sur: mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

