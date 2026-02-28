“¿Quién abraza a las madres buscadoras?”: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de febrero. La visita de la presidenta Sheinbaum a Sinaloa se realiza en el marco de la extrema violencia en el estado, derivada de la implosión del Cartel de Sinaloa, luego del secuestro y entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos, en septiembre del 2024.

La escalada ha resultado en, al menos, 2 mil 400 asesinatos y 3 mil 800 desapariciones forzadas, según los últimos reportes.

Súmele fosas clandestinas, ataques con drones, bloqueos carreteros, desplazamientos masivos, miles de desplazados, cierre de negocios, pérdidas económicas millonarias, interrupción de ciclos escolares y víctimas colaterales.

La visita de la mandataria se vio opacada por el asesinato ayer mismo de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora, en Mazatlán. Su hijo, Edgar López, desapareció el año pasado en Mazatlán.

La diputada local del PRI, Paola Gárate, le envió un mensaje, vía X, a la presidenta Sheinbaum para hacerle una pregunta:

“PresidentA, usted está en Mazatlán en estos momentos. ¡Por Dios! Díganos de frente y de una vez por todas ¿Quién abraza a esas madres? ¿Quien les garantiza que no serán las siguientes?

“Mientras se organizan eventos para aplaudirle, aquí se están apagando vidas que sólo pedían justicia, Sinaloa no puede seguir enterrando a quienes buscan verdad.”

En la mañanera aparecieron, como siempre, los otros datos. Esa costumbre obradorista no se ha perdido. Se presentó un video con el informe de los resultados que ha dado la Estrategia Nacional de Seguridad en Sinaloa.

Dice textual (no es broma): “Los homicidios dolosos registraron una disminucion del 50 % en comparación con junio de 2025”.

¿Por qué junio? ¿Por qué no desde el 1º de octubre del 2024 cuando asumió el cargo la presidienta Sheinbaum?

Basta recordar que en lo que va del 2026, tenemos el secuestro de los 10 mineros en el municipio de Concordia, cinco de lo cuales fueron brutalmente asesinados: la agresión a balazos a dos diputados de MC en Culiacán.

También el secuestro de seis turistas en Mazatlán, cuatro siguen desaparecidos; el asesinado de un joven de 16 años que iba a comprar leche para su gato…

Mientras el gobierno presume una falsa disminución en homicidios, un análisis del periódico Noroeste, citado por Gárate, revela que esa baja se sostiene en el uso tramposo de criterios estadísticos.

“Son datos rasurados que tienen como fuente la Fiscalía de Sinaloa”, asegura.

La situación me recuerda un mensaje en X del empresario, Manuel Clouthier Carrillo, ex candidato ciudadano a la presidencia de la República, originario de ese sufrido estado del norte.

“¡Sinaloa no tiene remedio! Le preguntan a la gente y el 90 % te dice que la inseguridad está de la chingada; que “Fuera Rocha, que la 4T no apoya a los agricultores”…¿Y por quién van a votar? ¡¡¡Por Morena!!!”

***

Más de lo mismo: 73 agentes de seguridad han sido asesinados en lo que va del 2026, según México Evalúa, centro de evaluación y análisis de la operación del gobierno.

De ese total, agrega, 31 son elementos de la Guardia Nacional, 25 policías municipales y 17 policías estatales.

Jalisco encabeza la macabra lista con 28 elementos asesinados. Le sigue Morelos con ocho; Estado de México, Michoacán y Sinaloa con cinco cada uno.

***

Marco Rubio, secretario de estado de EEUU, anunció ayer una nueva política de restricción de visados que se aplicará a ciudadanos extranjeros responsables de la censura de expresiones protegidas por la Ley en su país.

“Es inaceptablde que funcionarios extranjeros emitan, o amenacen con emitir, órdenes de arresto contra ciudadanos estadunidenses por publicaciones en redes sociales estadounidenses”, dijo Rubio.

Eddie Varón Levy, litigante de la Barra Americana de Abogados, advierte que la disposición anunciada puede revertirse en contra de los ministros de la SCJN.

Los ministros revocaron el amparo al ex goberador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y validaró la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Cabeza de Vaca tiene la doble nacionalidad: mexicana y estadunidense.

***

Nos llegó un reporte del portal “Noticias de Michoacán” en el que acusan al gobierno de Ramírez Bedolla de utilizar camionetas del estado para repartir periódicos de Gladyz Butanda, secretaria de desarrollo urbano y movilidad, su delfina para sucederlo.

Eso se llama uso de recursos públicos para favorecer a la candidata oficial.

En noviembre pasado, el periódico Reforma publicó que Butanga fue vista en una gira junto al director del IMSS, Zoe Robledo, director del IMSS, portando un collar de oro valuado en 434 mil pesos, y una bolsa de 68 mil pesos.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir