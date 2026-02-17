Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero.

Santoral: Alejo, Teodoro

Día del Inventor Mexicano

Día Mundial de la Resiliencia en el Turismo

Día Internacional del Juego Responsable

Dia Mundial de la Motricidad Orofacial

1580 Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista español, termina su libro “Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España” en la que, con sencillez, hace un extenso relato épico en el que resalta el papel de los soldados españoles y reconoce con respeto, la defensa heroica de los indígenas.

1600 Muere Giordano

Bruno, filósofo, matemático y astrónomo italiano, en la época de la Inquisición, en la hoguera, fue defensor de la teoría heliocéntrica, considerado el primer panteísta, con la creencia que Dios abarca todo el Universo y no una personalidad.

1673 Muere Jean-Baptiste Poquelin, «Molière», actor y dramaturgo francés, autor de “El enfermo imaginario”.

1827 Muere Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo reformador suizo.

1836 Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y cuentista español del Romanticismo.

1904 Se estrena en La Scala una de las óperas más importantes de Puccini: “Madame Butterfly”.

1907 Inauguración de la Oficina Central de Correos, en la Ciudad de México.

1909 Muere en la reserva india de Fort Sill, en Oklahoma, Estados Unidos, “Gerónimo”, gran guerrero y jefe de la tribu apache de los chiricahuas de Norteamérica.

1913 El científico e inventor estadunidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro de Nueva York la primera prueba pública del cine sonoro, que consiste en un fonógrafo situado detrás de la pantalla.

1915 Pacto de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas por el cual se forman los Batallones Rojos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas.

1917 Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color.

1922 Muere en Chihuahua, Chihuahua, el poeta nuevoleonés Felipe Guerra Castro.

1929 Nace Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación Palestina.

1935 Nace el actor y conductor mexicano Xavier López Rodríguez, mejor conocido como “Chabelo”. Inicia su carrera al lado del famoso “Tío Gamboín”. Trabaja en teatro, radio, televisión y cine. Graba más de 30 discos. Es productor de programas como “En familia con Chabelo”, que en 2015 concluyó transmisiones después de casi 48 años al aire.

1940 Nace el cantante mexicano Vicente Fernández.

1948 Nace el cantante mexicano José José, “El Príncipe de la Canción”. Su nombre verdadero es José Rómulo Sosa Ortiz.

1996 La NASA lanza la sonda espacial NEAR al asteroide Eros.

2000 Microsoft lanza al mercado su nuevo sistema operativo, Windows 2000.

2008 A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con el favor de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales patrocinadores, y la oposición total de Rusia y Serbia.

2016 Muere el actor mexicano Jesús Barrero. Reconocido en América Latina por hacer los doblajes de personajes como “Rex” de “Toy Story”, “Seiya” de “Los caballeros del Zodiaco” y “Luke Skywalker” en “La guerra de las galaxias”.

2025 Muere Paquita la del Barrio, famosa cantante mexicana que se distinguió por catalogar a los hombres infieles como “inútiles” y “ratas de dos patas”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir