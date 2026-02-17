Precio del dólar hoy martes 17 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El dólar hoy 17 de febrero inicia operaciones con el tipo de cambio interbancario en 17.18 pesos mexicanos por billete verde, con una ganancia del 0.07 por ciento, según datos de Bloomberg.

El peso mexicano se apreciaba el viernes luego de la divulgación de un reporte de inflación en Estados Unidos que mostró que los precios al consumidor crecieron en enero menos de lo anticipado.

¿Cuánto vale el peso mexicano frente al dólar hoy?

El peso mexicano se depreciaba después de conocerse que la actividad fabril de Estados Unidos cayó en febrero aunque menos de lo esperado, mientras los inversionistas se preparaban para las intervenciones de autoridades de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) durante el día.

La moneda cotizaba en 17.19 unidades, con una pérdida de un 0.22 por ciento, a medida que el dólar estadunidense se valorizaba frente a una cesta de divisas internacionales.

Información de Reuters/Vía:https://www.milenio.com/negocios/precio-del-dolar-hoy-17-febrero-2026-a-cuanto-cotiza-en-vivo-atm

