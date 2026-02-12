Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero.

Santoral: Benito, Eulalia

Día de Darwin

Día Internacional contra el uso de Niños Soldado

Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al Terrorismo

1542 Francisco de Orellana, explorador español, descubrió en América el río Amazonas. Se trata del río más largo y caudaloso del mundo, su cuenca hidrográfica representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial del planeta.

1637 Nace en Ámsterdam (Países Bajos) el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdan, que observará por primera vez los glóbulos rojos de la sangre.

1779 Por órdenes del virrey Bucareli, parten del puerto de San Blas las fragatas ‘Princesa’ y ‘Favorita’, para explorar las costas del Pacífico norte, hasta el puerto de San Francisco en la Alta California.

1804 Muere Emmanuel Kant, filósofo alemán del siglo de las luces. “Critica de la razón pura”, su obra más reconocida. Su frase celebre: “ Lo más importante no es vencer sino convencer”.

1809 Nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor de “El origen de las especies”.

1809 Nace Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos de 1861 a 1865. Durante su mandato decretó la abolición de la esclavitud.

1819 Muere el médico y cirujano español, Francisco Javier de Balmis. Impulsor de la vacuna contra la viruela en las colonias españolas de América y Filipinas.

1879 En Nueva York (EUA) se inaugura el Madison Square Garden, con un “pabellón” que fue el primero de los cuatro edificios conocidos en usar ese nombre.

1882 Nace en San Petersburgo (Rusia) Anna Pavlova, una de las más destacadas bailarinas de ballet clásico de todos los tiempos.

1888 Nace Clara Campoamor, fue una política española y feminista mejor conocida por su defensa de los derechos y el sufragio de las mujeres durante la redacción de la Constitución Española de 1931.

1947 Se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

1948 Muere en el puerto de Veracruz el campechano don Héctor Pérez Martínez, odontólogo, periodista, literato y político. Fue gobernador de su Estado y secretario de Gobernación con el Presidente Alemán. Aparte de poemas y estudios literarios, dejó las obras: “Juárez el impasible” y “Cuauhtémoc, vida y obra”.

1949 Nace el cantautor español Joaquín Sabina, quien se define como un ideólogo de izquierda. En 1978 graba su primer disco “Inventario”.

1959 Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública.

1961 Rusia lanza a Venus la sonda Venera 1.

1984 Muere el escritor argentino Julio Cortazar. Considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, es comparable a Jorge Luis Borges, Antón Chéjov o Edgar Allan Poe.

1994 La pintura “El Grito” del artista noruego Edvard Munch es robada del Museo Nacional de Oslo. Fue recuperada en una acción policial ocho semanas más tarde.

2000 Muere el caricaturista estadounidense Charles M. Schulz, creador de la tira cómica “Snoopy, Charlie Brown and friends”.

2001 Una nave de la NASA se posa por primera vez en la superficie de un asteroide.

2007 Muere el fotógrafo mexicano Alex Phillips Jr., quien destaca por su trabajo en la cinematografía mexicana.

2015 Muere Roberto García Moll, importante arqueólogo e investigador mexicano, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

2022 Muere a los 100 años de edad, Helvia Martínez Verdayes, quién fue la modelo, para hacer la emblemática “Diana Cazadora”, de Paseo la Reforma, Cd de México, obra del escultor Juan Fernando Olaguibel.

