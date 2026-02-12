¿Qué pasó en la planta de Cruz Azul en Tula? Reportan balacera durante diligencia judicial (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. La mañana de este 12 de febrero de 2026 se registró una fuerte movilización de autoridades en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutara una orden judicial en el lugar.

De manera paralela, testigos reportaron un presunto enfrentamiento armado al interior de las instalaciones, lo que generó alarma entre trabajadores y habitantes de la zona; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente personas fallecidas o lesionadas.

Diligencia judicial por orden de restitución

A través de un boletín, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que la intervención corresponde a una diligencia ministerial de restitución, realizada por la FGJ del Estado de México en cumplimiento de una orden emitida por un juez del Edomex.

Las autoridades precisaron que el operativo se ejecutó durante la madrugada y forma parte de un proceso legal relacionado con la planta cementera, sin detallar los alcances de la restitución ni los actores involucrados.

Reportan balacera y despliegue de seguridad en la zona

Mientras se desarrollaba la diligencia, versiones de testigos señalaron para la periodista Azucena Uresti que se habría registrado una balacera, presuntamente derivada de un enfrentamiento entre cooperativistas y grupos disidentes; no obstante, esta información permanece bajo verificación oficial.

El gobierno de Hidalgo confirmó que corporaciones estatales participan en el operativo con el objetivo de garantizar la seguridad perimetral de la población, mantener el orden y evitar riesgos a civiles en los alrededores de la planta.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre víctimas, y se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre lo ocurrido en la cementera Cruz Azul de Tula.

Pubimetro

