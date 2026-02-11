Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero.

Santoral: Lourdes

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Día Mundial de la Mujer Medica

Jornada Mundial del Enfermo

1519 Hernán Cortés sale de Cuba con once bergantines para iniciar la conquista de México.

1599 El capitán Diego de Montemayor es designado gobernador del Nuevo Reino de León por el virrey de la Nueva España, Gaspar Zuñiga y Acevedo, conde de Monterrey, de ahí el nombre de la capital nuevoleonesa.

1650 Muere el filósofo, escritor y matemático francés, René Descartes.

1847 Nace Thomas Alva Edison, inventor estadounidense.

1858 Primera aparición de la Virgen de Lourdes.

1860 Muere el poeta, periodista, médico y político mexicano Manuel Eulogio Carpio Hernández, integrante del grupo fundador de la Academia de Medicina.

1868 Muere el físico francés, Léon Foucault. Demostró la rotación terrestre mediante el “péndulo de Foucault”, midió la velocidad de la luz y realizó las primeras fotografías del Sol.

1894 Muere en la Ciudad de México José Tomás de Cuéllar quien se destacó en el mundo de las letras, en el periodismo y en la política.

1913 El general Victoriano Huerta simula un ataque a la Ciudadela para aparentar ser fiel a Francisco I. Madero.

1928 Primeros Juegos Olímpicos de Invierno en St. Moritz, Suiza.

1936 Nace Burt Reynolds, actor y comediante estadounidense.

1963 Muere la poeta estadounidense Sylvia Plath, quien destacó en el género de la poesía confesional.

1964 The Beatles, considerados los más grandes ídolos juveniles de la época, dan su primer concierto en Estados Unidos en el Washington Coliseum, para iniciar con ello la “beatlemanía”.

1973 Se retira las últimas unidades invasoras estadounidenses de Vietnam del Sur.

1989 En EUA, Barbara Clementine Harris es ordenada Obispo. Fue la primera mujer Obispo en la Comunión Anglicana de la historia.

1990 Sudáfrica: Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años.

2003 Muere la actriz mexicana Socorro Avelar. A lo largo de su carrera participa en las primeras radionovelas, es pionera de la televisión e iniciadora de las obras de teatro en el Palacio de Bellas Artes.

2006 Muere en Nueva York (EE.UU.), el escritor de 65 años Peter Benchley, autor de obras sobre el océano y tiburones y del éxito de ventas de la novela “Tiburón (Jaws)”.

2011 En Egipto, 18 días de protestas del pueblo en las calles, logran que el presidente Hosni Mubarak, abandone el cargo que ocupa desde 1981.

2012 Muere la actriz, compositora, productora, empresaria y modelo estadounidense Whitney Houston. Su trayectoria ha influenciado en la de muchos otros artistas. Inicia su carrera fílmica en el año 1992 con la película “El guardaespaldas”.

2013 El papa Benedicto XVI Renuncia al pontificado con motivo de su “edad avanzada”.

