Precio del Dólar hoy miércoles 11 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Hoy miércoles 11 de febrero de 2026, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $17.16 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar Hoy Miércoles 11 de de Febrero de 2026 en México y la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.51, mientras que a la compra se localiza en los $16.36, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.30 mientras que a la compra se encuentra en los $17.30 en promedio.

¿Cómo Cerró el Dólar Ayer Martes 10 de Febrero de 2026 y en Cuánto se Vendió en Bancos y Casas de Cambio de la Frontera Norte?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $17.48, mientras que a la compra se localiza en $16.35, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $18.30, mientras que a la compra se encuentra en los $17.30 en promedio.

