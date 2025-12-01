Mhoni Vidente revela el horóscopo de diciembre 2025: amor, dinero y salud por signo (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es el mes de una propuesta de matrimonio. Tu punto débil es la garganta y los pulmones. Diciembre es un mes para vivir con buena actitud en todos los sentidos; la abundancia sin límites se manifiesta para ti. Necesitas moderar tu forma de ser y no pensar de más en situaciones complicadas. Serán 31 días de mucho trabajo. Cuídate del mal de ojo. Procura no enojarte y ser más paciente. En el mes de diciembre, el planeta que te va a guiar es Urano, que significa fuerza y valor. No tengas miedo al tomar decisiones. Este último mes del año te da la oportunidad de recomenzar. Sales dos veces de viaje. Pagas todas tus deudas. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 22, 29 y 66. Se visualiza un “premio mayor” en tu futuro. Tus mejores días son 01, 05, 07, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31. Tu color es el blanco y azul, y tus signos compatibles son Capricornio y Leo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil es la garganta, el oído y la vista. Controla tu mal carácter para no involucrarte en problemas. Diciembre será de mucho trabajo. Serán 31 días de sorpresas agradables. Como buen “toro del zodiaco”, necesitas una pareja para avanzar en tu vida personal. Tramitas un crédito bancario. Inicia ese negocio que tienes en mente. Se visualiza un “premio” en una posada y en la Lotería Nacional. En diciembre el Sol te va a guiar con riqueza y prosperidad. No dudes en hacer los cambios que deseas. Cuidado con personas negativas; mantente atento para no caer en fraudes. Te llega una invitación para salir de viaje a finales de año. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 05, 37 y 48. Tu color es el rojo y amarillo. Tus mejores días del mes son 02, 04, 09, 11, 18, 20, 21, 24, 30 y 31, que serán días de “doble suerte”. Tu amor verdadero es de Acuario o Virgo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Como “el gemelo del zodiaco”, tienes la virtud de avanzar más rápido en proyectos. Un amigo te buscará para pedirte consejo sobre un divorcio. Planeas dos viajes en el mes; sé cauteloso en la calle. En diciembre, el planeta Venus te va a guiar y te anuncia un periodo de fuerza y reconciliación. Tendrás relaciones públicas y políticas para desarrollarte en lo laboral. Controla tus gastos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 01, 16 y 18. Tus colores son el naranja y azul. Tus días clave son 01, 04, 08, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31, días de “suerte rápida”. Tu punto débil es el estrés y los nervios. Tu amor verdadero es Libra o Sagitario. Es momento de soltar lo que no es para ti y dejar ir personas o situaciones que te dañan. Diciembre será un mes de alegrías y convivencia; eres el pilar de la familia. Recibes dinero extra por comisiones laborales.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te aferres a quien no te valoró. Asiste a fiestas y posadas, se visualiza un "premio". Compras de último momento un vuelo para visitar a tu familia. En el mes de diciembre, el planeta Marte será tu guía; te pide no permitir que otros opinen sobre tu vida; tú decides tu felicidad. Si enfrentas un problema legal, lograrás resolverlo. Sales tres veces de viaje por trabajo y vacaciones; organiza bien tu tiempo y tu dinero. Cuida las traiciones de amistades y amores del pasado. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 11, 19 y 30. Tus colores son el azul y verde. Tus días mágicos son 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31. Tu punto débil es el estómago y la gastritis. El amor se fortalece con Escorpión y Piscis. Es el mes del perdón y la convivencia; un momento para "volver a empezar". Tendrás ideas nuevas para tu vida. Recibes dinero por un trabajo extra.

En diciembre te sientes mejor, pues organizas eventos; cuida la comida y el alcohol. Viajas con tu familia para fin de año. No juegues con los sentimientos ajenos: si no deseas algo serio, dilo con honestidad. Llega una propuesta de trabajo para enero; no la comentes demasiado para que se concrete. Renueva energías ordenando tu clóset. Cuida a tu mascota; se recomienda bañarla con agua bendita como protección. En diciembre, Mercurio será tu planeta guía y fortalecerá tu economía; la prosperidad se activa en este mes doce. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 07, 14 y 33. Tus colores son blanco y verde. Tus días mágicos son 01, 03, 09, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31, días de cambios positivos. Tu punto débil es la cintura y los riñones; toma más líquidos. Tu amor verdadero es Aries o Géminis. Arregla y, si puedes, pinta tu casa para las posadas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una expareja de Capricornio te busca para reconciliarse; contempla el perdón. Arreglas trámites de migración extranjera y recibes invitación a un negocio de fin de semana. Es momento de enamorarte y vivir en pareja. En diciembre, Neptuno será el planeta que te rija; te indica que es momento de concluir propósitos para disfrutar merecidas vacaciones. Sé discreto con tus metas para evitar envidias. Recibes invitación para viajar en Navidad con tu familia. Será un mes para ordenar papelería, pagos de tarjetas, colegiaturas e impuestos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 06, 08 y 20. Tus colores son rojo y amarillo. Tu punto débil es la cabeza y la migraña. Tu amor verdadero es Tauro o Aries. Hay anuncio de “premio grande” en la lotería. Tus jefes te dan un regalo y un bono por tu desempeño. Ignora chismes. Inicias un proyecto de ingeniería o arquitectura.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Plutón es el que va a guiar en este mes de diciembre que te dice que va a ser un mes lleno de premios de lotería y posadas con tus números mágicos 17,21 y 40 tu mejor día es el viernes. Este planeta nos indica que no estás solo que no te alejes de tus seres queridos que es el momento de volverse a juntar y estar unidos en esta navidad que lo más importante es la familia, este planeta Plutón nos recomienda que trates de arreglar todos los pendientes de este año que casi termina y así poder comenzar un año nuevo de lo mejor, tus días claves son 01,5,7,9,11,13,17,20,21,24,25 y 31 son días de doble suerte rápida, tu color es el blanco y negro, tu punto débil es el estómago y gastritis yo sé que pedirte que tengas una dieta saludable en este mes de diciembre es difícil, pero trata exagerar con las comidas grasas y picantes. Tu amor verdadero es Tauro y Géminis, te busca un amor de otro país para pedirte una relación formal recuerda que tu signo siempre formaliza su relación sentimental en navidad, piensas mucho en hacerte una cirugía estética y si eso te ayuda a estar bien haz lo que este mes va a ser de suerte para ti. En este mes va cambios en tu trabajo de puestos trata de hablar con tú superiores para que te den una mejor oportunidad.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el mes de diciembre te guie el planeta Júpiter que nos indica que va a ser un mes lleno de abundancia y estabilidad que tendrás la recompensa por tu buen año que trascurrió y vendrá a ti sorpresas económicas en juegos de azar y premios grandes, recuerda que es tu mes mágico para que puedas realizar todo lo que deseas para vivir mejor cambio de casa, cambio de trabajo o el simplemente reinventarte que eso te va a ayudar a elevar tu energía positiva, va a ser un mes de salir dos veces de viaje, terminas de hacer tu maestría o diplomado y piensas en llevar a cabo un estudio de idiomas, tu mejor día es el sábado tus números mágicos son 02,13 y 27 tu color es el rojo y amarillo, tus días mágicos son 01,2,3,6,12,13,15,21,25 y 31, tu punto débil es la garganta y pulmones, cuidado con el virus, tu amor compatible es Piscis y Cáncer, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos por eso tu preocupación por siempre ayudar a los demás, recuerda que es el mes del perdón y a tu signo le ayuda mucho esa situación y más porque eres el más rencoroso del zodiaco por eso el momento de decirle a esa persona que lo sientes, preparas una información de cierre de año para tus jefes.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El planeta que te va a guiar es Saturno, que nos dice que es el momento de pensar en grande y no tener límites de ti mismo. Recuerda que tu signo está hecho para triunfar y llegar a tener lo que tanto deseas, que es el reconocimiento de los que te rodean y un mejor vivir. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 12,23 y 61; tu color es el azul y rojo, tu punto débil es el estómago y la presión alta; trata de cuidar tu alimentación; yo sé que en esta temporada navideña se antoja todo, solo trata de tomar más líquidos. Tu amor verdadero es Aries y Leo recuerda que tu mejor mes es diciembre por tu energía cósmica fuerte. Diciembre tu mes de suerte y más porque estas de cumpleaños recuerda que tu signo es el más carismático de todo el zodiaco. Ya no seas tan dramático en tu vida laboral si no te dieron ese puesto o cargo que querías es que no era el momento tú ten paciencia que ya te llegara lo tuyo, organizas la posada de tu trabajo, te invitan a una campaña política o entrar a trabajar a gobierno, trata de no gastar mucho en los regalos de Navidad que tienes que ahorrar para enero y pagar deudas, te llega un regalo que no esperabas que te hará muy feliz, realizas dos viajes en este mes uno de cumpleaños y el otro de fin de año recuerda que estas en el momento de abrazar la abundancia.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta Júpiter es el que te va a guiar en este mes de diciembre que te indica que el dinero llegara, pero que tendrás pagar deudas y sanar tu economía que no seas tan confiado con los que te rodean es mejor siempre estar a la defensiva. En este mes de diciembre saldrás de viaje para visitar a tu familia, recuerda que tu signo tiene el poder suficiente para lograr lo que desea, pero tiene un problema se ilusiona mucho con amores nuevos solo trata de no quitar de tus pensamientos el ser un triunfador, tu mejor día es el jueves tus números mágicos son 03,09 y 30 tu color es el verde y amarillo, tu amor compatible es Aries y virgo, tus días mágicos son 02,03,07,9,14,15,17,21,24,30 y 31 días de doble suerte rápida, tu punto débil la espalda baja y riñones, recuerda que diciembre es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños. Trata de realizar todo lo que tienes planeado que vas a tener éxito, va a ser unos días de mucho trabajo y de estudiar para los exámenes finales solo trata de administrar más tu tiempo y no estar con cosas negativas en tu mente para que puedas realizarlo de la mejor manera. Recuerda trata de dormir más y dejar a un lado el celular que solo te quita tiempo, va a ser un mes de madurar más tus pensamientos y saber que necesitas ya algo estable en tu vida

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El astro rey, el Sol, te va a guiar en este mes de diciembre, que va a ser el mejor mes del año. Recuerda que la abundancia te está sonriendo; solo trata de no sabotearte tú mismo con pensamientos negativos. Este mes de diciembre recibes dos contratos de trabajo muy buenos para el año 2026; tú analízalo y diles que sí. Cuidado con las mentiras de tu pareja y amigos; trata de no confiar tanto en ellos. No te detengas, es el momento de ser alguien en la vida; el mes de diciembre no significa fin, significa reinventarse. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 15, 38 y 50, tu color es el rojo y naranja. Tu signo compatible es Tauro y Libra, tu punto débil es la mente es decir depresión e insomnio. Trata de no platicar de más si son de trabajo recuerda que allí es donde salen los chismes sé más discreto en tu vida personal. Trata de no comprar tantos regalos y seleccionar mejor a quien le vas a dar un presente, un familiar te invita a una boda, tomas unos días de vacaciones para estar con tu familia, ten cuidado con el alcohol y trata de medirte con la comida en las fiestas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el mes de diciembre te va a regir el planeta Marte que te dice que es el momento de tomar la decisión de ser feliz que pongas el yo primero y recordar que tu signo está hecho para tener la felicidad y la abundancia en sus manos solo trata de no dramatizar los problemas y resolverlos rápido, este planeta marte me dice que te va a dar un asenso de poder en el trabajo así que acéptalo, cuidado con los enojos y celos con tu pareja trata de no sobre pensar las situaciones. Tu mejor día es el lunes tus números mágicos son 10,31 y 66 tu color es el azul y blanco, tu amor verdadero es Cáncer y Virgo. Propuesta de matrimonio en este mes, tus días mágicos son 01,5,6,9,10,12,15,17,21,24,25,29,30 y 31 de diciembre, tu punto débil es las hormonas y problemas de garganta trata de ir con tu médico, recuerda que este mes de diciembre va a ser de suerte para tu signo y más porque como eres el más místico y cercano a Dios por eso las energías positivas te van a estar rodeando, te invitan a salir de viaje con tu pareja y familia para año nuevo ve planeado tu viaje, decides empezar un negocio y emprender algo por línea que eso te va a dar más abundancia.

Publimetro

