Un día como hoy… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre.

Santoral: Fco. Javier

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Día Internacional del Cine 3D

Dia Internacional del Médico

Día Mundial del NO uso de Plaguicidas

1621 Galileo astrónomo, filósofo, matemático y físico muestra su telescopio.

1789 Nace en Navarra, España, Francisco Javier Mina, liberal español que luchó en favor de la Independencia de México.

1827 Muere el fraile regiomontano, Fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador y radical luchador de la Independencia de México.

1833 Nace Carlos Juan Finlay, médico e investigador que realizó el mayor descubrimiento científico de la medicina en Latinoamérica: la transmisión de enfermedades por medio de un vector biológico (el mosquito), causante de la “fiebre amarilla”.

1894 Muere el novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson.

1901 Nace el locutor y declamador Manuel Bernal, en Almoloya de Juárez.

1910 George Claude usa por primera vez en un acto público (el Salón del Automóvil de París) las luces de neón, con lo cual nació la industria de la iluminación con ese elemento químico.

1914 Se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidido por el general Eulalio Gutiérrez.

1914 Nace la crítica e historiadora de literatura mexicana María del Carmen Millán, la primera mujer en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua (AML).

1955 Muere en México, Distrito Federal, la pintora jalisciense María Izquierdo.

1973 Muere en la Ciudad de Mexico, Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de México entre 1952 y 1958.

1984 Un escape de 45 toneladas de isocianato de metilo, un gas letal, de la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India, se extiende sobre una zona poblada, lo que provoca entre 15.000 y 20.000 muertes directas y deja también alrededor de medio millón de afectados con dolencias médicas crónicas.

1989 Se da por terminada la Guerra fría al finalizar en Malta la histórica reunión entre los presidentes de Estados Unidos, George Bush, y de la URSS, Mijail Gorbachov.

2001 Muere Juan José Arreola, actor y narrador mexicano.

2007 Paulo Sergio Gómez Sánchez, ex vocalista y líder del grupo K-Paz de la Sierra, es encontrado muerto en un paraje de Michoacán. Un día antes había sido secuestrado tras un concierto.

2014 Muere el novelista, periodista y académico mexicano Vicente Leñero Otero, autor de numerosos libros, historias y obras de teatro.

2020 Muere en Monterrey, el reportero del aire, Joel Sampayo Climaco

