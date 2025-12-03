Persistirá ambiente frío y condiciones de tiempo estable en territorio oaxaqueño (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este miércoles, las temperaturas mantendrán muy poco cambio, predominando un ambiente frío al amanecer y durante la noche.

Además, prevalecerán condiciones de tiempo seco y estable, con muy poca nubosidad, intensa radiación solar durante horas centrales del día y lluvias escasas. Los vientos de componente norte se mantendrán de intensidad ligera a moderada.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto se debe a que el frente frío número 17 permanece casi estacionario sobre el noreste de México, bloqueado por un fuerte anticiclón ubicado en niveles medios y altos de la atmósfera.

También se prevé la presencia de áreas de neblina al atardecer y durante la noche en zonas serranas.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará este miércoles al noroeste y norte de la República Mexicana, por lo que se mantiene en monitoreo permanente para evaluar sus posibles efectos en los próximos días.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 11 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 32 grados.

* Mixteca, mínima de 9 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados.

* Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

