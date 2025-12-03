“¿Quién irá a suceder al fiscal Gertz? ¡Uy que nervios!”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. El oficialismo en el Senado tiene prisa de elegir a la sucesora de Alejandro Gertz Manero. Nadie duda que el dedo apunta hacia Ernestina Godoy.

Las señales se multiplican. Su nombramiento como encargada de despacho, su probada lealtad con la cuatroté y, sobre todo, su cercanía con la presidenta Sheinbaum, la tienen a días, sino es que a horas, de convertirse en la nueva Fiscal General de la República.

Las condiciones están reunidas para tener lo que los críticos llaman “una fiscal carnal”.

El tema no es menor. Ese órgano institucional, supuestamente autónomo, está encargado de investigar delitos, esclarecer hechos, combatir la delincuencia y fortalecer el Estado de Derecho.

El Senado despachó rápido el asunto. En tiempo récord aprobó la lista de diez candidatos, casi todos afines a Morena. Ayer mismo se envió esa lista a Palacio Nacional, para que la presidenta elija una terna final, de la cual saldrá la nueva fiscal.

Los 88 senadores del oficialismo presentes votaron a favor de la lista. Hubo 28 votos en contra del PAN y PRI. Cinco emecistas se abstuvieron.

La lista que el Senado aprobó la integran cinco mujeres y cinco hombres.

Las mujeres: Luz María Zarza; Maribel Bojórquez Beltrán; Sandra Luz González; Ernestina Godoy Ramos; y Mirna Lucía Hernández.

Los hombres: Luis Manuel Pérez de Hacha, Alfredo Barrera Flores, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.

Barrera Flores entró de último momento. Es el número siete de la lista original. En ese lugar estaba Alfredo Barreras, un candidato crítico de Morena. Lo cepillaron.

Cada grupo parlamentario se posicionó en tribuna. Una ronda de oradores fue suficiente. Extrañamente no hubo debate. Salvo excepciones, la oposición se mostró poco combativa.

Una de esas excepciones fue la senadora del PRI, Claudia Anaya. No tuvo pelos en la lengua al describir al proceso legislativo. Dijo:

“Se trata de pactar, de corromper, de acomodar. De eso se trata con Morena. Luego entonces se abre una rápida convocatoria para que todos los paleros de Morena vengan a inscribirse.

“El día de hoy se le entrega a la Jucopo una lista de diez aspirantes, sin tomar en cuenta a los coordinadores parlamentarios. Llegan con la lista elaborada. Es lo que hay, dijeron. Fírmenle ahí. Los que quisieron firmaron, y los que no, no.”

“¿Grave? Sí, gravísimo. ¿Quién irá a suceder al fiscal Gertz? ¡Uy, qué nervios!”, ironizó.

Y fue al grano: “mañana se vota por la compañera senadora Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de la presidencial, y vienen aquí a simular que van por una fiscalía autónoma”.

Otra excepción fue Raymundo Bolaños, PAN. Puso énfasis en el desaseado proceso legislativo para “renunciar” a Gertz. “El texto constitucional es muy claro al señalar que solamente procederá la renuncia de fiscal por causa grave”, destacó.

La “causa grave” es que se va de embajador “a un país amigo”. Ridículo.

Dijo más: “Hoy todos sabemos quién será electa Fiscal General de la República, una fiscal incondicional y a modo de los intereses del oficialismo. Estamos ante un proceso simulado.”

A Morena la posesionó Saúl Monreal. Se fue por la línea oficial. Señaló: “Este proceso se ha cuidado de principio a fin, privilegiando la solvencia profesional, la integridad, la trayectoria y el compromiso social”.

Por MC habló Néstor Camarillo Medina, por el PT, Giovanna Bañuelos; y por el PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, en ese orden.

***

Germán Martínez, diputado del PAN, está en San José, Costa Rica, con el abogado Juan Carlos Gutiérrez González. Fueron a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde les recibieron una denuncia.

Esta va en contra de la Reforma Judicial que impusieron Morena y sus aliados. Germán acusa “fraude constitucional y convencional” a los derechos humanos.

“La justicia mexicana ya está en el banquillo de los acusados en la justicia internacional. Puede y debe ser juzgada”, precisó el diputado, en un video que subió a redes.

***

La Federación Mexicana de Enfermedades Raras, que agrupa a 15 organizaciones, tenía previsto ayer hacer un plantón frente a Palacio Nacional, para entregar un pliego petitorio.

Lo suspendió debido a la efervescencia política que se vive en el país, según el comunicado de la citada Federación dio a conocer ayer.

“No es el momento más adecuado para realizar un plantón o protesta pública… un acto de esa naturaleza puede interpretarse en forma equivocada, restándole atención a nuestras legítimas demandas”, dice el comunicado.

Arturo Fierro Monjarez, director de Comunicación de la Sociedad Mexicana para Porfiria, nos envió una carta en la que precisa:

“Ante la reciente represión por parte del gobierno a manifestaciones, se decidió no exponer de manera innecesaria a las personas.”

¿Cómo ve?

Fin.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir