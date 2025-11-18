Un día como hoy… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre.

Santoral: Aurelio, Román

Día Mundial de los Record de Guinnes

Día Mundial del Paciente Anticoagulado

Día Mundial para Prevenir la Explotación, los Abusos y la Violencia Sexual contra los Niños y Promover la Sanación

1541 En Roma, Miguel Ángel termina por completo el fresco de “El Juicio Final” de la Capilla Sixtina, provocando grandes críticas a causa de los desnudos que aparecen en él.

1797 Nace Louis Jacques Mande Daguerre, pionero de la fotografía.

1811 Nace Ponciano Arriaga, abogado, periodista, orador y político liberal. Padre de la Constitución de 1857.

1824 El Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la ciudad de México capital de la Republica.

1825 Capitulación de la guarnición española de San Juan de Ulúa.

1828 Nace el médico británico John Langdon Down, es recordado por descubrir y dignificar el síndrome que lleva su nombre.

1836 Nace Máximo Gómez, héroe de la Independencia de Cuba.

1868 Se publica el decreto mediante el cual se erige el Estado de Coahuila con el nombre de “Coahuila de Zaragoza”.

1889 Nace la famosa cantante de ópera Amelia Galli.

1898 Nace el actor mexicano Andrés Soler, quien destaca en más de 60 películas, como “No desearás la mujer de tu hijo”, “Los hijos de la calle”, “Tizoc”, “Doña Bárbara”, “Los tres alegres compadres” y “Chucho el roto”.

1910 Muere Aquiles Serdán en la ciudad de Puebla, al ser cercada su casa por las fuerzas federales y la policía local, quienes realizaban un cateo en busca de armas.

1917 Nace el actor y cantante mexicano Pedro Infante, quien figura en numerosas películas como “Puedes irte de mí”, “Pepe El Toro” y “La vida no vale nada”, con la que gana el Ariel. Pero es con el filme “Tizoc” con el que recibe el premio en el Festival de Cine de Berlín.

1922 Muere en París, Francia, el escritor Marcel Proust autor de “En busca del tiempo perdido”, obra escrita en siete partes y una de las más influyentes del siglo XX.

1923 Nace el astronauta estadounidense Alan Shepard, primero de su país en viajar al espacio y el quinto ser humano en caminar sobre la Luna.

1928 El ratón “Mickey Mouse” aparece en el “Steamboat Willie”, el primer cortometraje sonoro de dibujos animados de Walt Disney.

1934 Muere Luis G. Urbina, poeta y periodista, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Figura entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena de madurez, en la transición entre el romanticismo y el modernismo.

1942 Nace Linda Evenstad, actriz estadounidense de ascendencia noruega, conocida como Linda Evans. Recordada por su papel en la serie Dinastía.

1962 Muere en Copenhague (Dinamarca) el científico danés y premio Nobel Niels Henrik David Böhr, que cosechó importantes avances en la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica.

1962 Nace Kirk Hammett, guitarrista americano del grupo de heavy metal Metallica.

1978 En Jonestown (Guyana) se produce el suicidio masivo, de más de 900 miembros de la secta del “Templo del Pueblo” y su líder Jim Jones, al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro.

2004 Descubren, en Barcelona, los restos de una nueva especie de primates, el “Pierolapithecus catalaunicus”, que vivió hace 13 millones de años y es considerado el antepasado común de todos los grandes simios, incluido el ser humano.

2015 Muere el cantante y compositor colombiano de vallenatos Calixto Ochoa. Intérprete de obras como del “El gavilán castigador”, “Charanga campesina”, “Al otro lado del río” y “El africano”.

