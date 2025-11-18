Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra líder del ‘CJNG’ (08:30 h)

La ola de violencia del ‘CJNG’ al parecer se deriva de un operativo contra uno de sus líderes en Michoacán, a menos de 24 horas de que José Antonio Cruz Medina, un policía de carrera cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, asumió la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán.

De acuerdo con informes del C5-i, grupos de sicarios comenzaron su reacción violenta alrededor de las 11:00 horas, sobre la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, a la altura del poblado de Sanabria, donde al menos un camión de carga fue incendiado.

Un autobús de Flecha Amarilla fue incendiado en el municipio de Ecuandureo, sobre la carretera Zamora-La Piedad, mientras que a un tráiler le prendieron fuego en Numarán, en la vialidad que conecta Zamora con La Piedad. Camiones de volteo y de carga también fueron utilizados para bloquear las carreteras La Piedad-Yurécuaro y La Piedad-Vista Hermosa.

Sobre la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de poblado de El Tigre, al menos dos camionetas y un auto fueron calcinados, mientras que en la autopista México-Morelia-Guadalajara fue incendiado un camión, cerca del municipio de Huaniqueo.

Además, en el municipio de Sahuayo fue incendiada una camioneta, así como otros vehículos en los municipios de Chavinda, Ixtlán y Tangamandapio.

Apenas la semana pasada, Omar García Harfuch estuvo en Michoacán para encabezar reuniones con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y los gabinetes de seguridad federal y estatal, acordando una ofensiva contra al menos 12 cárteles del narcotráfico que operan en Michoacán.

De acuerdo con mapas criminales del gobierno federal, las organizaciones criminales que operan en Michoacán son el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, cártel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, cártel de Acahuato, cártel de Aquila, cártel de Coahuayana, La Familia Michoacana, cártel de Zicuirán y/o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el cártel X, Los Lolos (bajío de Michoacán) entre otras.

El 1° de noviembre, el CJNG a través de un niño sicario de 17 años asesinó al alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, mientras que el 19 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, a manos de César Sepúlveda Arellano El Botox, líder del cártel de Los Blancos de Troya.

SSC abate a dos delincuentes durante operativo por bloqueos

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante los operativos de seguridad tras bloqueos realizados por presuntos integrantes del crimen organizado.

Los oficiales iban tras la captura del objetivo criminal apodado El Camaleón y en la acción se desató un enfrentamiento, informaron fuentes allegadas al tema.

Esto ocurrió la mañana de este lunes en la comunidad de La Cantera. Las instancias competentes se encargaron de las investigaciones correspondientes.

Derivado de lo anterior, sujetos armados comenzaron a realizar bloqueos y quemas de vehículos en distintos puntos de Michoacán. Fuerzas federales y estatales intervinieron para restablecer el orden en las áreas de conflicto.

Los delincuentes en respuesta bloquearon las carreteras Morelia-Quiroga a la altura de la localidad El Tigre; en la vía Quiroga- Comanja, a la altura de Santa e de la Laguna; autopista México-Guadalajara, altura de Huaniqueo; Zamora-La Piedad, a la altura de Las Fuentes, municipio de Ecuandureo.

Así como la autopista Zamora-Ecuandureo, a la altura de El Sauz, municipio de Zamora; Jacona-Jiquilpan, cerca del Puerto de Lucas, Tangamandapio. Kilómetro 15 de la Quiroga-Pátzcuaro.

La SSP de Michoacán trabaja en estos momentos para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos, informó el titular de la institución José Antonio Cruz Medina.

Al momento, en la carretera Morelia-Quiroga a la altura del municipio de Tzintzuntzan ya se reabrió la vialidad; en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán se trabaja para retirar las unidades que obstruyen las vías de comunicación.

Se trabaja a través de las cámaras del C5 Michoacán para obtener datos que permitan dar con responsables de estos hechos.

La Jornada