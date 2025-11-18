Se prevén condiciones estables en gran parte de Oaxaca: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, este martes, se mantendrán condiciones estables en gran parte de Oaxaca; sin embargo, no se descartan algunas lluvias de carácter aislado con chubascos dispersos en la Sierra Sur y Mixteca.

Esto se deriva de una ligera afluencia de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas se mantienen en ascenso, mientras que las mínimas continuarán sin cambio, especialmente en partes altas de la Mixteca, Sierra de Juárez y Sierra Sur, donde las marcas térmicas al amanecer serán entre 3 y 5 grados.

También se esperan vientos del norte moderados en el oriente del Istmo de Tehuantepec, con algunas rachas ocasionales, especialmente en el tramo La Venta–La Ventosa.

Por otro lado, el frente frío número 15 se aproxima al oeste de la República Mexicana y se mantiene en vigilancia.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 30 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 21 y máxima de 35 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 33 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 30 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir