Un día como hoy… (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo.

Santoral: Catalina

Día Mundial de la Tuberculosis

Dia Internacional del Derecho a la Verdad

1579 Nace en Madrid (España), fray Gabriel Téllez, más conocido por su seudónimo de Tirso de Molina, dramaturgo, poeta y narrador español del Barroco, autor de “El burlador de Sevilla” y “El convidado de piedra”.

1829 Nace en Bahía del Espíritu Santo (después Goliad, Texas, E.U.A.), Ignacio Zaragoza, ameritado militar mexicano, quien venció a los franceses en la ciudad de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

1843 Nace en Monterrey el empresario José Calderón Penilla. Participó como accionista en la Fundación de la Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama, en la creación de la Cervecería El León y promovió el establecimiento de la Cervecería Cuauhtémoc.

1867 Se libra la Batalla de Casa Blanca durante el Sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón.

1874 Nace en Budapest (Hungría) Erick Weisz, mejor conocido como Harry Houdini, ilusionista y escapista.

1882 En Berlín, Alemania, el médico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento del bacilo responsable de la tuberculosis, la “Mycobacterium tuberculosis”, también llamado “bacilo de Koch” en su honor.

1891 Nace en Monterrey, N.L., el escultor y pintor Fidias Elizondo. Sus creaciones más importantes son las obras del “Cristo Rey” en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato.

1905 Muere Julio Verne, escritor francés, considerado uno de los padres de la ciencia ficción.

1911 Nace el dibujante estadounidense Joseph Barbera, co-fundador de Hanna-Barbera, compañía dedicada a crear series animadas como “Los Picapiedra”, “El oso Yogui”, “Scooby Doo” y “Tom y Jerry”.

1912 Nace Dorothy Irene Height, fue una administradora americana, educadora y activista de los derechos civiles y los derechos de la mujer se centró específicamente en los temas de las mujeres afroamericanas, incluido el desempleo, el analfabetismo, y la conciencia de los votantes.

1914 Se libra la Batalla de Torreón entre las fuerzas constitucionalistas de Francisco Villa y las tropas Huertistas.

1930 Nace el actor estadounidense Steve McQueen.

1976 Se produce un golpe de Estado en Argentina, la presidenta Isabel Martínez de Perón es depuesta por una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla.

1976 Muere Ezequiel Cisneros Cárdenas, “Cheque”, autor del bolero “Cerca del mar”, que popularizaron “Los Dandys” durante 1959.

1982 Un incendio destruye la Cineteca Nacional, en la ciudad de México; se pierden más de seis mil cintas cinematográficas.

1988 Muere la escritora regiomontana Irma Sabina Sepulveda. Su cuento “Agua de las verdes matas” gano en los juegos florales en San Luis Potosí.

1989 En Alaska, el buque petrolero Exxon Valdez derrama aproximadamente 11 millones de litros de petróleo provocando una de las más graves catástrofes ecológicas de la historia.

1996 Muere la cantante y actriz mexicana Lola Beltrán, de una embolia cerebral. Sus interpretaciones más famosas fueron, entre otras: “Cucurrucú, Paloma”, “Huapango torero”, “Paloma Negra”, “Mi Ciudad”.

2001 En Estados Unidos, la empresa multinacional Apple presenta la décima versión de su sistema operativo Mac OS X, el cual sustituye el Mac OS X Server 1.0, lanzado al mercado el 16 de marzo de 1999.

2015 Muere la cantante de ópera alemana María Radner.

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