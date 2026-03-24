Alito, único opositor estratega: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo.

Alito, único opositor estratega

· Abre las puertas del PRI a todos

· Rosario Robles, suma vs Morena

· PAN, PVEM, PT, MC aplastados

· Armenta, frena a familiares y amigos

· Nadie de ellos podrá pedir favores

· Pedro Haces, discurso ante la OEA

· Puertos resienten aranceles de EU

· Impactan en las exportaciones

· De la Garza y Mijes, hielo a Samuel

· Huacho Díaz, calladito es más rico

· Grupo Horkest, fisioterapia social

“No es la muerte lo que me asusta, es el morir. La resurrección es el triunfo del alma sobre la materia”.

Victor Hugo, (1802-1885) Novelista francés.

Por Víctor Sánchez Baños

Escribió Víctor Hugo, por allá de 1850: “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”.

Con esta frase podemos ilustrar a los opositores de cualquier régimen que se enfrentan a los abusos del oficialismo.

Es una oportunidad para los opositores la estrategia electoral de Morena.

Desafortunadamente, un solo partido y un solo liderazgo es el que ocupa el espacio privilegiado de enfrentar al poder que pretende convertirse en omnipotente.

La creatividad debe ser la premisa de los partidos opositores y no el vivir del presupuesto, como lo hacen dirigentes que sólo ocupan un lugar en el espacio, sin pena ni gloria.

Así viven personajes como Jorge Álvarez Máynez, de MC, o Jorge Romero del PAN y que decir de los del Verde con Manuel Velasco, o del PT, con Alberto Anaya. No pasan de ser floreros del pasillo presidencial.

Y quiero dejar claro, lo que expreso ahora es un análisis frío, aunque le pese al oficialismo o a la oposición rascuache.

El único partido que aprendió a ser oposición con la visión de volver al poder es el PRI. El PAN se quedó, incluso cuando estaba en Los Pinos, como opositor y el heredero de los vicios priistas, Morena, es oposición de la oposición. No aprendió nada.

Por ello, llama la atención la estrategia de Alejandro Moreno, Alito, para volver a Palacio Nacional. Rebasar por la izquierda. Usa ahora, la misma estrategia que impulsa Claudia Sheinbaum para mantener la mayoría en el Congreso y en las 17 gubernaturas a disputa: destapar a sus candidatos desde ahora, aunque las elecciones sean en el 2027.

No podrá ser calificada esa acción como acto anticipado de campaña por morena, ya que la misma Claudia abrió esa rendija jurídica para adelantarse a los límites que ofrece la Ley electoral vigente. Morena llama a sus precandidatos como “coordinadores de defensa de la transformación”.

El PRI los llamará Defensores de México y para el 2027 serán los candidatos que tendrán mucho camino andado y están en el imaginario del colectivo electoral.

Con esta medida Alito y su equipo, donde destaca Rosario Robles ex líder nacional del PRD como coordinadora ciudadana, abre las puertas a todos los militantes, simpatizantes, simples ciudadanos o afiliados a otros partidos que pretendan cargos de elección para el 27.

Una juagada realmente hábil. Rebasar a la izquierda por la izquierda y adelantarse a las juagadas electorales, es como se lucha por el poder. Por ello, los opositores se quedan en la loma chiflando.

La campaña electorado durará más de un año. Estrategia reactiva.

PODEROSOS CABALLEROS

ARMENTA: El gobernador de Puebla Alejandro Armenta Mier, en compañía de su esposa Ceci Arellano, en un evento público arengó: “La corrupción y la extorsión la tenemos que combatir y en las oficinas públicas. No podemos permitir que ningún familiar sean hijos, hermanos, sobrinos o ascendentes, comadres, compadres o amigos que presumen una relación de cinco 10 o 15 años, acudan a una oficina pública, con un secretario, con la Fiscalía o al Poder Judicial, a pedir favores. No pueden, por el simple hecho de ser familiar del gobernador o de la esposa del gobernador, acudir como si tuvieran pasaporte a la impunidad. En caso de que soliciten un acto regular a un funcionario, a nombre de cualquier familiar Armenta, Mier o Arellano, por favor, ¡”denúncienlo!

HACES: En Washington, el diputado federal y líder sindical Pedro Haces participa espacios de diálogo de la Organización de los Estados Americanos, en un contexto en el que se conmemoran los 25 años de la Carta Democrática Interamericana y se reabre el debate sobre el futuro de la democracia en la región afirmó que “la democracia no es un punto de llegada, sino una tarea permanente que exige instituciones sólidas, ciudadanía activa y cooperación regional efectiva”. Asimismo, subrayó que la coordinación entre países es fundamental para enfrentar retos comunes como la transformación del empleo, la movilidad laboral y la competitividad económica.

ARANCELES: Los aranceles que se han aplicado a nuestro país se reflejan en la disminución de las importaciones en los puertos mexicanos, cuya actividad refleja el consumo interno y la reposición de inventarios de las empresas dedicadas comercio marítimo. Manzanillo, el principal puerto de México, que absorbe casi la mitad de la importación de carga contenerizada marítima en el país, redujo en el primer bimestre del año, 3.1% en la suma de TEUs (unidad de medida utilizada en el comercio marítimo, que equivale a la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies) en las importaciones desde Asia en relación con igual periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Asipona. Incluso, en febrero disminuyeron 9% en comparación con el mes previo. Lázaro Cárdenas, Michoacán, el segundo puerto más importante del país, cayeron e 12% en igual lapso. Entre ambos puertos del Pacífico concentran cerca de 70% del transporte de contenedores marítimos en México y casi 45% del total de la recaudación de las aduanas marítimas, que a su vez representan más de la mitad de los ingresos totales del sistema aduanero nacional, así como 85% de los ingresos de las aduanas del Pacífico. Manzanillo es el tercer puerto de mayor movimiento de carga en América Latina, sólo después de Panamá Colón, en la salida al Atlántico, y Santos, Bras

ESTADO POR ESTADO

NUEVO LEÓN: Ante las agresiones políticas del gobernador Samuel García, la actitud de rechazo de los alcaldes Adrián de la Garza de Monterrey y Andrés Mijes de Escobedo, no se hace esperar, sobre todo en actos públicos. El lunes en un acto del Consejo Nuevo León, ambos alcaldes salieron del reciento antes que el gobernador García diera su discurso. La reacción no se hizo esperar por parte de Mariana Rodríguez, titular de “Amar a NL” y aspirante política, quien criticó abiertamente la salida de los alcaldes. Su reclamo fue clasificado de carente de autoridad moral por diversos sectores de la opinión pública. La imagen de Samuel, quien quiere ser candidato presidencial de MC, está por los suelos, a pesar que paga una millonada en medios, encuestadoras y “influencers”.

YUCATÁN: A menos de un año de haber asumido la administración de Yucatán el morenista Joaquín Huacho Díaz Mena adquirió un nuevo predio ganadero en el oriente del estado y amplió sus propiedades rurales durante la última década a 235 hectáreas La operación quedó formalizada el 2 de abril de 2025 mediante escritura pública ante la notaría 52 de Mérida. El asunto es que es el crimen perfecto. Guardó silencio y guardaron silencio de un hecho tan escandaloso los medios locales.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Más de 11 millones de mexicanos viven con discapacidad física y alrededor del 8.7% de la población presenta limitaciones motrices o neurológicas, lo que anticipa un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de rehabilitación en los próximos años. En este panorama, Grupo Horkest, liderado por Alejandro Cuervo, anunció el lanzamiento de Clínica Stela, un nuevo modelo social de rehabilitación, con estándares clínicos de alto nivel y a costos accesibles y con tratamientos de fisioterapia pediátrica, ortopédica, neurológica, geriátrica, deportiva y respiratoria.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

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