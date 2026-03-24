No hay acuerdo en Plan B; el PT “busca alianzas con otro partido”: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. “El PT está cerrado. Busca alianzas con otro partido”, aseguró una fuente del oficialismo, cuando le preguntamos sobre la posibilidad de que la presidenta Sheinbaum se lleve un segundo revés en el Congreso, en menos de dos semanas.

Y de plano aseguró: “No va a haber Plan B”.

Le damos crédito a las contundentes palabras por la calidad de la fuente. Es tan confiable que modificaron mi percepción de que el PT, que integra la coalición oficialista, acabaría doblándose.

Ese partido, que preside el senador Alberto Anaya, no está de acuerdo con la propuesta de adelantar un año –de 2028 a 2027– la consulta sobre revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum.

Los legisladores petistas argumentan, con razón, que Morena quiere sacar ventaja de ese ejercicio de ratificación –no de revocación– del mandato de Sheinbaum, en las elecciones del año que entra.

En esa “super elección” se renuevan 17 gobernaturas, 500 diputados federales, congresos locales, más de mil presidencias municipales y alrededor de 800 plazas en el Poder Judicial.

“La señora cometió el error de quererse meter en la boleta”, consideró un legislador del PAN, consultado al respecto.

En cuanto a las alianzas de los petistas con algún partido de oposición, hay versiones emanadas de Acción Nacional en el sentido de que el partido que encabeza “el profe” Anaya buscaría ir en alianza con MC en Nuevo León.

Alito Moreno, presidente nacional del PRI, ha abierto las puertas al PT y al PVEM. Los ha invitado a sumarse a un Frente Amplio Opositor.

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El 13 de marzo pasado, Morena no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para la reforma electoral, conocida como Plan A.

Tres legisladoras del guinda, junto con diputados del PVEM y PT, la votaron en contra.

El Plan B fue anunciado inmediatamente después, a pesar de las reticencias del PT.

La segunda iniciativa de la presidenta parecía avanzar hacia su aprobación. El domingo 15 de marzo, las dirigencias nacionales de los tres partidos de la coalición oficialista manifestaron públicamente su “respaldo total al Plan B”.

Pero algo ocurrió durante el pasado fin de semana. Algo tan grave, que disipó la confianza de que tendríamos Plan B.

Todo estaba listo en el Senado para que la tarde de ayer sesionaran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, a fin de dictaminar el Plan B.

Hacia las 11 de la mañana nos topamos con el senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en los elevadores que llevan a salón de sesiones del Senado.

Le preguntamos sobre la cancelación de la mencionada reunión de comisiones unidas.

–¿Cuándo entonces?–

–La semana que entra–, respondió y se siguió de largo.

Seguramente pasó por alto que es Semana Santa, y que el Congreso suspende actividades.

De allí nos bajamos al estacionamiento del Sótano 1, donde llegan los invitados de la Cámara Alta.

A mediodía estaba programado el arribo de Guadalupe Taddei y un grupo de consejeros del INE al Senado.

Frente al área donde reciben a los invitados importantes, ya estaban instaladas cámaras, grabadoras y una nube de reporteros en busca de una declaración de la consejera presidenta del INE.

Pero Taddei no llegó. A las12:07 pm nos enteramos que la visita había sido cancelada.

Otra señal de que no había acuerdo.

La presidenta consejera mandó, eso sí, un documento en el que solicita no se le quiten los bonos a los trabajadores del INE, porque se les tendrían que pagar horas extras y saldría más caro.

Pide también que no se elimine el seguro de separación individualizada, hasta que venzan los tres años para los que fue contratado.

Y alerta sobre la desmesurada carga de trabajo que implicaría para el INE organizar, en la misma fecha, elecciones locales, federales, judiciales y la revocación de mandato.

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La incertidumbre que se respiraba ayer en el Senado obligó al morenista, Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, a dar una segunda entrevista, junto con Alberto Anaya, jefe de la bancada del PT en el Senado.

A pesar del moderado optimismo de Mier en la rueda de prensa, el profesor Anaya dijo: “El tema del debate de fondo es el de la fecha (de la revocación de mandato.) Se está revisando.”

¿Traducción? No hay acuerdo en el tema de la revocación de mandato.

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Cecilia Patrón Laviada es la alcaldesa panista de Mérida. Va por la reelección en el 2027. Esta convencida de que ejercerá el cargo hasta el 2030.

¿Por qué está tan convencida?

Presume que gobierna la capital más segura del país; la buena coordinación que tiene con el gobernador “Huacho” Díaz Mena y con la Federación, y la disciplina financiera que mantiene su “gobierno de mujeres,”

La cosa no parece tan sencilla. Uno de sus potenciales adversarios es el morenista Rommel Pacheco, director de la Conade, multimedallista en clavados, multimedallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y en copas del mundo.​ “Es un rival fuerte para Cecilia”, nos dijo un conocido encuestador.

FIN

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