Un día como hoy … (07:20 h)

Santoral: Narciso

Día Mundial del Ictus (cuando al cerebro le falta riego sanguíneo)

Día Mundial de la Psoriasis

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

1618 Es ejecutado en Inglaterra Sir Walter Raleigh, navegante, descubridor y escritor.

1657 Nace en Inglaterra Edmund Halley, que será amigo de Isaac Newton cuya teoría de la gravitación le impulsará a calcular la órbita de un cometa, el de 1682, anunciando que es el mismo que había sido visto en 1531 y 1607, y prediciendo que volverá a pasar en 1758. En su honor se pondrá al cometa su nombre al que hoy día se le conoce como “Cometa Halley”.

1787 Se estrena en Praga la ópera “Don Juan”, obra maestra del extraordinario compositor Amadeus Mozart.

1859 El presidente conservador Miguel Miramón expide un decreto para emitir 15 millones de pesos en bonos, los conocidos como Bonos Jecker. Éste será uno de los antecedentes de la intervención francesa.

1863 Luego de tres días de reuniones, 36 delegados de distintos países acuerdan en Ginebra formar la Cruz Roja.

1897 En Rheydt, Alemania, nace el político alemán Joseph Paul Goebbels, que será Jefe de Propaganda del Partido Nazi, cargo desde el cual promoverá una campaña de odio irracional a los judíos y a otros grupos étnicos no arios.

1911 Muere Joseph Pulitzer, periodista y empresario estadounidense, creador de los premios que llevan su nombre.

1929 Comienza la Gran Depresión con la caída de la bolsa, en el día conocido como Martes Negro.

1934 Muere en la Ciudad de México el músico Gustavo E. Campa, considerado el iniciador del estilo francés de la música en México.

1957 Nace el actor y comediante estadounidense Daniel Louis “Dan” Castellaneta. Principalmente reconocido por ser la voz de “Homero Simpson”, “Krusty el payaso”, entre otros personajes populares de la serie de animación “Los Simpson”.

1969 En EE. UU. Charley Kline, estudiante del Network Measurement Center de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), envia el primer mensaje desde un ordenador a otro situado a 500 km. utilizando la red ARPANET, precursora de INTERNET.

1970 Nace el destacado periodista, ensayista, historiador, dramaturgo, poeta y político mexicano, Eduardo Martinez Celis en Michoacan.

1986 El club de futbol argentino El River Plate, gana su primera Copa Libertadores. En el Monumental, y con gol de Juan Gilberto Funes.

1995 Abel Goldman, un británico de 64 años, recibe el primer corazón eléctrico permanente.

2000 Muere en la ciudad de México el cantante jalisciense Manolo Muñoz a los 59 años, de un paro respiratorio consecuencia de un derrame cerebral.

2004 Los jefes de gobierno de la Unión Europea firman en Roma el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

2012 El huracán Sandy provoca la mayor inundación de la historia de Nueva York y obliga a cerrar Wall Street.

2014 Muere en Mérida, Yucatán, el compositor y pianista cubano Frank Domínguez, considerado uno de los autores más relevantes de la canción cubana de la segunda mitad del siglo XX. Autor de “Tú me acostumbraste”.

2015 La cinta “Cuentos extraordinarios”, basada en cinco cuentos de Edgar Allan Poe y con la voz de Guillermo del Toro, se proyecta en cines selectos de Estados Unidos en la semana de Halloween, en lo que sin duda es la muestra de una impactante antología animada del terror.

