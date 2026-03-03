Un ​incendio fue declarado en ⁠la ‌embajada de ‌Estados ⁠Unidos en Riad (19:45 h)

Riad, 2 de marzo. La Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio, informó el portavoz oficial del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

Un ​incendio fue declarado en ⁠la ‌embajada de ‌Estados ⁠Unidos en Riad, ‌capital de Arabia Saudita, luego de escuchar explosiones. Agencias de noticias internacionales citaron varias fuentes.

El portavoz oficial del Ministerio de Defensa señaló que “la Embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, según estimaciones iniciales, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio”.

Testigos en la zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, escucharon dos fuertes explosiones a primera hora del martes y uno de ellos contó que vio una nube de humo.

Varias personas informaron de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital de Arabia Saudita, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras Irán continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.

Además, trascendió que Arabia Saudita interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el barrio de las embajadas en Riad.

Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita emite alerta de seguridad

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita ha emitido una alerta de seguridad para buscar refugio en Jeddah, Riad y Dhahran. Además está limitando los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región; recomendamos a los ciudadanos estadounidenses que se refugien de inmediato.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudita continúa monitoreando la situación regional. Alentamos a todos los viajeros a revisar nuestras Alertas de seguridad más recientes, revisar cualquier plan de viaje en caso de interrupciones y tomar decisiones apropiadas para mantenerse a sí mismos y a sus familias seguros”, se precisó

Del mismo modo, recomendaron a todos los ciudadanos estadounidenses que “mantengan un plan de seguridad personal. Las crisis pueden surgir inesperadamente al viajar o vivir en el extranjero, y un buen plan ayuda a analizar posibles escenarios y determinar con antelación la mejor estrategia”.

