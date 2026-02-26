Musk responde con sarcasmo a Sheinbaum tras declaraciones de mandataria sobre demandarlo: ¿qué dijo? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que están analizando demandar al multimillonario Elon Musk, este respondió vía la red social X con cierto sarcasmo.

Un usuario de la red social X compartió que Sheinbaum ya está hablando con sus abogados, a lo que Musk respondió: ‘¿Y mis derechos humanos?’.

Hasta el momento, la mandataria no ha comentado más información sobre el tema o reaccionado a este último comentario del magnate.

Musk le responde con sarcasmo a Sheinbaum.

¿Por qué Sheinbaum podría demandar a Musk?

Todo comenzó cuando el domingo 22 de febrero se capturó a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Más adelante, Sheinbaum habló de la estrategia de seguridad en el país, ya que no ha declarado una guerra contra el narco como el expresidente Felipe Calderón.

Después, Musk compartió un video donde Sheinbaum explica por qué no se volverá a una guerra contra el crimen organizado y aseguró que los narcos son quienes dan las órdenes a la mandataria.

“Sus jefes del cártel le ordenan que diga”, comentó Musk. Por ello fue que en su conferencia matutina Sheinbaum dijo que podría demandarlo y aseguró que no le importa lo que piensen los ‘opinólogos’, que solo está al tanto del pueblo de México.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados”, reveló en la mañanera del martes 24 de febrero.

Tras las palabras de Musk, los morenistas ‘salieron al rescate’ de Sheinbaum. Algunos de ellos fueron Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que aclaró que la política de la mandataria es “tolerancia cero al narco”.

Se sumó Andrea Chávez, quien afirmó que el multimillonario está alejado de la realidad, y Julieta Ramírez le cuestionó por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

¿Cuándo fue la primera ocasión en que Sheinbaum pensó en demandar a Musk?

No es la primera vez que Sheinbaum ha considerado demandar a Musk: en junio del 2025, la empresa SpaceX de Musk lanzó un cohete en la zona fronteriza de Tamaulipas y la principal preocupación fue el impacto ambiental que este podría tener.

“Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, señaló Sheinbaum.

El cohete Starship de SpaceX se impactó directamente en la costa tamaulipeca, lo que generó basura y desechos peligrosos.

