Musk responde con sarcasmo a Sheinbaum tras declaraciones de mandataria sobre demandarlo: ¿qué dijo? (14:30 h)

“Sus jefes del cártel le ordenan que diga”, comentó Musk. Por ello fue que en su conferencia matutina Sheinbaum dijo que podría demandarlo y aseguró que no le importa lo que piensen los ‘opinólogos’, que solo está al tanto del pueblo de México.
“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados”, reveló en la mañanera del martes 24 de febrero.
Tras las palabras de Musk, los morenistas ‘salieron al rescate’ de Sheinbaum. Algunos de ellos fueron Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que aclaró que la política de la mandataria es “tolerancia cero al narco”.
¿Cuándo fue la primera ocasión en que Sheinbaum pensó en demandar a Musk?
No es la primera vez que Sheinbaum ha considerado demandar a Musk: en junio del 2025, la empresa SpaceX de Musk lanzó un cohete en la zona fronteriza de Tamaulipas y la principal preocupación fue el impacto ambiental que este podría tener.
“Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, señaló Sheinbaum.
