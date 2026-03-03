Sin Límites; Manuel Bartlett, Ave de las Tempestades: Raúl Torres Salmerón (13:00 h)

*Convivio en Puebla para festejar sus 90 años de edad

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. Siempre en medio de las tormentas, debido a su mano dura y la famosa “callada” que no “caída del sistema”, don Manuel Bartlett Díaz acapara la atención de los medios de comunicación, de los corrillos políticos y las redes sociales.

Su presencia en Puebla, el fin de semana con motivo de una comida por los 90 años de edad, cumplidos el pasado 23 de febrero, como siempre ha causado comentarios a favor y en contra. En un análisis a vuelo de pájaro, son más los apoyos que las críticas. Muchas son personas que seguramente no lo conocen y menos lo han tratado en lo personal.

En la mayoría de las críticas privan los insultos y los inventos. No hay argumentos de peso contra Bartlett. Se habla y se le acusa del “fraude patriótico” y la “caída del sistema” como temas recurrentes. No hay una sola prueba de las acusaciones.

Lo han acusado de todo. Pero su expediente se mantiene limpio. Quienes han trabajado a lo largo de su carrera política expresan que es muy duro en los asuntos financieros. Siempre está vigilante en atajar la corrupción.

Y todavía faltan las publicaciones en su contra de algunos periódicos norteamericanos que siempre lanzan críticas al poblano, por ejemplo, cuando buscó la primera vez a la Presidencia en 1988, cuando fue el candidato al gobierno de Puebla en 1992 y en el 2000 cuando aspiró nuevamente a la Presidencia de la República.

El diario Reforma publicó hace 8 años que en 1987 los cables desclasificados de la Embajada de EU enviados al Departamento de Estado cuando era aspirante presidencial lo catalogan como “duro y autoritario”.

En fin, como el Ave de las Tempestades, el ex gobernador poblano a los 90 años de edad, todavía con plena lucidez y capacidad física sigue y seguirá dando de qué hablar.

Como datos curiosos, don Manuel ha sido considerado un buen Gobernador de Puebla. Cuando salió del gobierno estatal para buscar por segunda vez la nominación presidencial por el PRI, las encuestas le daban una aceptación de más del 90 por ciento entre los poblanos.

Y ahora en la comida que le ofrecieron sus más cercanos colaboradores y amigos, medios de comunicación y las redes sociales han publicado lo que sucedió.

Vale la pena señalar que el convivio con los colaboradores más cercanos al entonces Gobernador Manuel Bartlett, quien gobernó Puebla de 1993 a 1999, se programó desde hace un mes; como en todas las reuniones hubo algunas ausencias obligadas por enfermedad o viajes ya programados; la idea fundamental era festejar los 90 años de don Manuel.

Las circunstancias políticas siempre existen. Si sirvió para unir voluntades, será por el bien de Puebla. La cita fue a las 2.30 de la tarde en la casa del Abogado Carlos Meza Viveros en La Carcaña, en Cholula.

El menú consistió en botanas como cemitas pequeñas de pata, queso y milanesa; tacos dorados y de cochinita pibil; los platillos principales fueron mole poblano y pipián verde. De postre pastel de pistache, que originalmente se había pedido de piñón. Hubo todo tipo de bebidas.

No hubo discursos ni presentación. Llamó la atención, la presencia de Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velasco, su hijo Ignacio Mier Bañuelos, Melquiades Morales Flores y Francisco Fraile García.

Algunos invitados estuvieron acompañados por sus esposas. Del gabinete de aquella época estuvieron Carlos Meza Viveros, Rubén Cuevas Plancarte, Francisco Castillo Montemayor, Antonio Peniche García, Joe Hernández Corona, Mauro Uscanga Villalobos, José Luis Flores Hernández, Juan Antonio Badillo, Pedro de Jesús Saldaña y quien esto escribe.

Otros invitados fueron Alberto Jiménez Merino, Isabel Merlo Talavera, Carlos Sánchez Castañeda, Rosalinda Bolaños, José Luis Espinoza, Rodrigo Abdala, Aurelio Fernández Fuentes, Jorge Rodríguez García, Fermín García Hernández, Leticia Montagner, Luis Benavidez Ilizaliturri, así como algunos colaboradores que estuvieron en la Comisión Federal de Electricidad, como Miguel Reyes Hernández.

Dos espléndidas crónicas del convivio se publicaron en La Jornada de Oriente y en El Sol de Puebla, donde pueden leerse en los siguientes links:

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/la-fiesta-de-90-anos-de-bartlett-logra-encuentros-que-parecian-poco-posibles/

https://oem.com.mx/elsoldepuebla/local/armenta-y-mier-reaparecen-juntos-en-el-cumpleanos-90-de-bartlett-28734146

En fin, como escribió Henrik Ibsen (Noruega, 1828-1906), en su poema Ave de las Tempestades:

El Ave de las Tempestades

hace su nido donde la tierra falta.

En la espuma de las olas moja sus alas,

marcha sobre las aguas, no se hunde jamás;

desciende con el mar, con el mar sube.

Cuando el mar está tranquilo, calla;

durante la tempestad grita,

tan pronto nada, tan pronto vuela.

Entre el cielo y el abismo como vuela el sueño.

Demasiado pesado para el aire,

demasiado ligero para las aguas.

raultorress@hotmail.com

