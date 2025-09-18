Trifulca en la Facultad de Derecho de la UABJO deja una persona lesionada (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Nuevamente la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), extensión de Ciudad Universitaria, vuelve a estar en el ojo del huracán, este día se dio un violento enfrentamiento por el control de la Institución presuntamente tres personas habrían resultado lesionadas.

Aunque la información de los hechos fluye de manera lenta, se dio a conocer de manera extraoficial que una persona resultó con lesiones por arma blanca en la pierna misma que fue atendida y canalizada por paramédicos de la Cruz Roja.

La víctima habría sido identificada como C.O.A., de 33 años de edad.

Estos hechos se dan por el control de la Facultad con miras al próximo relevo del rector de la máxima casa de estudios, en donde la actual directora Rocío Martínez Helmes pelea por llegar a la rectoría.

Un pleito de familia que se ha convertido en un ring pues por la otra parte, Carlos Pérez Campos esposo de la directora y funcionario de la Secretaría de Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, también pretende llegar a dirigir los destinos de la Universidad con el respaldo del titular de la SEGO, Jesús Romero López.

Versiones señalan que el grupo al interior de la Facultad conocido como “Los Chucky” habría comenzado los desmanes al mando de una persona apodado como “El Tomatero” se presume que hubo detonaciones de arma de fuego, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad tanto de la UABJO como del Gobierno han confirmado este hecho.

Tras la trifulca que generó miedo en el alumnado, sobre todo los de reciente ingreso las clases fueron suspendidas en la Facultad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir