Mototaxista es asesinado a balazos en la colonia Luis Donaldo Colosio (16:15 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 18 de septiembre. Un mototaxista fue asesinado a balazos la tarde de este jueves por sujetos desconocidos, mientras se encontraba estacionado a las afueras de un estacionamiento en la colonia Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad.

El ataque ocurrió de manera repentina, sin que se conozcan hasta el momento los motivos del crimen.

La víctima fue identificada como Iván Villalobos, de 42 años de edad, con domicilio en el callejón de Las Iguanas, en la segunda sección de esta ciudad.

Según informaron sus familiares, el hombre se dedicaba al mototaxismo desde hace varios años y era conocido en la zona por su labor diaria.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y peritos para realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, los familiares del fallecido llegaron a la escena y, entre gritos de dolor, decidieron retirar el cuerpo por sus propios medios antes de que las autoridades pudieran intervenir formalmente.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio, mientras que las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

