Oaxaca de Juárez, primer municipio en recibir la validación técnica de su Plan Municipal de Desarrollo (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que preside Ray Chagoya, recibió la validación técnica del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2028 por parte del Instituto de Planeación para el Bienestar (INPLABIEN), convirtiéndose en el primer municipio del estado en obtener este importante reconocimiento.

La validación, entregada por la titular del INPLABIEN, Juanita Cruz Cruz, confirma que el documento cumple con los lineamientos establecidos y que sus metas se encuentran alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Con ello, la capital refrenda su compromiso de trabajar con orden, transparencia y rumbo claro, colocando en el centro a las y los habitantes de la ciudad.

También destaca el respaldo a los procesos de participación ciudadana, mediante los cuales fue elaborado el Plan, garantizando que los proyectos y políticas públicas estén orientados a atender las carencias sociales, reducir la pobreza y construir una ciudad más equitativa y con mejores oportunidades para todas y todos.

Con este paso, Oaxaca de Juárez consolida su liderazgo en materia de planeación estratégica y se coloca como referente estatal en la construcción de un futuro de transformación y bienestar para sus vecinas y vecinos.

