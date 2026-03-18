Tren con 100 personas a bordo choca con camión en Texas, Estados Unidos ¿Cuál es el estado de los pasajeros? (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Un tren de pasajeros de la compañía Amtrak, con más de 100 personas a bordo, impactó contra un camión de carga de 18 ruedas en las cercanías de Missouri City, Texas. El accidente ocurrió la mañana del martes 17 de marzo en un cruce ferroviario de la red Union Pacific Railroad. El convoy número 2, conocido como Sunset Limited, realizaba su ruta habitual desde Los Ángeles con destino a Nueva Orleans al momento del siniestro.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Bomberos de Missouri City y el jefe de la corporación, Mario Partida, el vehículo de carga quedó detenido sobre las vías antes de que las barreras de seguridad descendieran. Esta posición impidió que la locomotora frenara a tiempo, provocando el choque frontal. A pesar del fuerte impacto, las autoridades confirmaron que no existieron víctimas con heridas de gravedad ni se produjo un descarrilamiento de los vagones.

En el tren viajaban 93 pasajeros y 11 tripulantes, quienes fueron evacuados de manera preventiva. Los equipos de emergencia brindaron asistencia médica en el lugar a dos personas por lesiones leves que no requirieron hospitalización.

Asimismo, personal especializado en materiales peligrosos contuvo un derrame de combustible y sofocó un incendio menor derivado de la colisión, evitando riesgos adicionales para la comunidad vecina al suroeste de Houston.

La empresa Amtrak activó sus protocolos de seguridad de forma inmediata, organizando el traslado de los usuarios en autobuses charter hacia la estación más cercana para que continuaran su trayecto por vía terrestre. Por su parte, la compañía Union Pacific Railroad colaboró en la revisión de la infraestructura ferroviaria y en la remoción de los restos del camión. Aunque la locomotora presentó daños materiales visibles, la integridad de la vía permitió reanudar las operaciones tras varias horas de peritajes y limpieza.

Publimetro/Foto:Amtrak

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