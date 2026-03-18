La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (12:00 h)

Puebla Epicentro Textil con Apoyo Gubernamental

Jorge Marcelino Alejo

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Toda la labor realizada en pro de la industria textil en los últimos años, da sustento para creer que Puebla volverá a ser el epicentro textil del país.

Veamos: Como respuesta al apoyo que les brindan los Gobiernos Federal y Estatal, los empresarios textiles se comprometieron a seguir adelante, generar empleo formal y fortalecer vínculos con su cadena de valor. La industria textil, afirmaron, sabe trabajar, competir e innovar. Y más si lo hace dentro de un Marco Legal y con el respaldo de las Autoridades Gubernamentales del país.

Ésta es la perspectiva que se captó en la XXIV Edición de la Exhibición Internacional Textil -Exintex 2026- efectuada en el Centro Expositor, donde el Secretario de Economía Federal Marcelo Ebrad y el Gobernador Alejandro Armenta, se encontraron con industriales textiles agradecidos por el apoyo, no solo en el combate a prácticas comerciales desleales de los productos textiles asiáticos, sino por medidas y disposiciones que les ayudan a establecer vínculos e incursionar en mercados globales.

En esa tendencia, Gustavo Lezama presidente de la Cámara de la Industria Textil –CITEX- y Jorge García Teruel presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Textiles y presidente de la Exintex, precisaron que la importancia de esta industria en Puebla y Tlaxcala, es que la Exintex llega este año con 800 expositores de 24 países; reúne a su cadena de valor e inyecta brío para que México siga siendo un país con enorme potencial textil.

De ahí que entre sus prioridades está su permanente modernización.

Por eso hay que destacar también, que como se lo propuso la Exintex desde su inicio, Puebla ya está situada en el escenario internacional y es buen momento para que la industria de la moda y la confección, sean promovidos para tener mayor presencia en los mercados del más alto nivel.

Si esa actividad se estimula en forma continua, se irán recobrando posiciones que una vez alcanzó la industria textil poblana en tiempos pasados, y que obviamente, le dieron fama y prestigio mundial.

El objetivo, por supuesto que es complicado, porque los escenarios y los tiempos son otros, y porque el dominio de nuevos mercados exige mayor competencia, producción, diseño, moda, confección, modernización e inclusión de la más avanzada tecnología.

Aún más, si esa fama textil que Puebla alcanzó a finales del siglo XIX y gran parte del XX, se conjuga con la enjundia, creatividad e ingenio de los industriales textiles, más los apoyos de los Gobiernos Federal y Estatal como ahora lo reconocen, Puebla, estará en los mercados textiles en que debe estar, porque sabe hacia dónde dirigir su producción.

M E M O R A N D U M

4 MIL PESOS

A la discusión que se armó por el rechazo a la Reforma Electoral -y su Plan B- que propuso la Presidenta Claudia Sheinbaum -, donde los puntos neurálgicos fueron la reducción del financiamiento a partidos políticos y los millones que se embolsan mensualmente legisladores plurinominales, se le juntó la lista de exfuncionarios públicos del ayer, por las millonarias pensiones que reciben.

Y fue en este punto de las pensiones, donde el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas alzó la voz para señalar que existen miles de personas que reciben de tres a cuatro mil pesos al mes, mientras otras reciben cientos de miles de pesos pagados por el mismo Estado. Por supuesto, que esa desigualdad se debe corregir.

De corregirse esa injusticia, sería algo nunca visto que a esas personas que dedicaron décadas al trabajo, se les resarciera de alguna manera su vida de carencias, a la que se les condenó con pensiones de tres o cuatro mil pesos mensuales.

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