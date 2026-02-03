Tremendo caos vial en la colonia Reforma por bloqueo de maestros (12:20 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Tremendo caos vial en la colonia Reforma han provocado los maestros quienes mantienen bloqueada la calzada Héroes de Chapultepec.

Vehículos circulando en sentido contrario sobre la calzada Porfirio Díaz por el bloqueo que docentes de Educación Física y Secundarias Generales de la Sección en el crucero de fonapas.

Cientos de unidades de motor circulan a vuelta de ruedas en calles de la colonia Reforma al estar bloqueada la calzada Niños Héroes de Chapultepec desde fonapas hasta el ADO.

Los maestros exigen al Gobierno la liberación de pagos de quincenas que presuntamente le deberían haber entregado.