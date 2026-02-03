MULTI denuncia sobrevuelo de helicóptero de policía estatal en comunidades triquis (12:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de febrero. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Macario García Merino, denunció hostigamiento policíaco a través del sobrevuelo de un helicóptero, en las comunidades triquis adheridas a la organización que representa.

Relató que la mañana del domingo 1 de febrero, un vehículo en color blanco, marca Nissan Tsuru, evadió un retén instalado sobre la carretera Santiago Juxtlahuaca-Concepción Carrizal, motivo por cual fue perseguido por elementos de la Policía Estatal.

Agregó que los policías tuvieron que disparar contra las llantas, resultaron herida una persona, pero los ocupantes lograron escapar a pie, y dejaron el automóvil abandonado.

García Merino abundó que fue alrededor de las 9 de la mañana del domingo 1 de febrero, cuando empezó a sobrevolar el helicóptero.

“Nosotros como Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, rechazamos totalmente esta actitud, de esa forma, del Gobierno del Estado. Sí va continuar el Gobierno del Estado, Gobierno de Federal, lo sentimos mucho, hay mucho respeto, de parte de nosotros como MULTI, pero sin van a seguir intimidando a la gente, para nosotros es una intimidación, pero si van continuar así, nosotros vamos a tomar algunas acciones”, sostuvo.

Adelantó que en caso de que vuelvan a ver que un helicóptero de la policía sobrevuela las comunidades del MULTI, bloquearían las instalaciones y encerrarían a los elementos de la Policía Estatal en Santiago Juxtlahuaca y en donde tengan presencia como organización.

Señaló que el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes enviar a un helicóptero a sobrevolar cualquier comunidad, tiene que informar a las autoridades auxiliares y organizaciones, porque la nación triqui no es una zona de guerra.

“Cualquier situación que quiera intimidar a nuestra gente, a nuestra organización, más que nada, porque tenemos comunidades sobre la carretera, y que el gobierno esté intimidando a la gente de esa forma, no vamos a permitir. Sí es así tiene que ser parejo, nosotros no nos oponemos, pero que entren a Rastrojo, Copala, Río Venado y todas las comunidades del MULT, y también a las de nosotros, no hay ningún problema”, recalcó.

Aseguró que es la primera vez que un gobierno de Oaxaca, por medio de la secretaría de seguridad, envía a un helicóptero a sobrevolar las comunidades, lo cual le pareció ridículo, porque cuando hubo desplazamiento forzado, disparos de arma de fuego y muertos, nunca lo envió, y tampoco a más policías.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir