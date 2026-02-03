Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya, atacada a disparos en Culiacán (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. La diputada Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano, fue dada de alta casi una semana después de ser víctima de un ataque armado junto a su compañero de bancada Sergio Torres Félix, en Culiacán, Sinaloa.

Derivado del ataque, la legisladora fue ingresada a una clínica privada en la que permaneció seis días hospitalizada.

Primeros informes señalan que fue sometida a una cirugía reconstructiva en la cara y que a consecuencia de uno de los impactos que recibió perdió un ojo.

Dada su favorable evolución médica, Montoya Ojeda continuará su recuperación en casa.

La tarde del 28 de enero, los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya circulaban a bordo de una camioneta en el centro de Culiacán cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra.

Torres Félix fue trasladado a un hospital donde permanece en terapia intensiva.

Primeros informes señalan que recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza. En días pasados fue sometido a una cirugía.

El conductor de la camioneta en la que viajaban los políticos resultó ileso.

Atribuyen a Los Chapitos ataque contra diputados en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán fue perpetrado por Los Chapitos, facción vinculada al Cártel de Sinaloa.

Fue una célula de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, refirió el secretario Omar García Harfuch,

De acuerdo con el titular de la SSPC, el caso es atendido de manera directa por el Gabinete de Seguridad federal.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ordenó al secretario de Seguridad Pública estatal, Oscar Rentería Schazarino, el despliegue de un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional envió a mil 600 agentes a Sinaloa para reforzar la seguridad en la región.

Detienen a implicado en ataque contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya de MC

Este 3 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de uno de los responsables del ataque contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Sinaloa.

Jesús Emir B. P. era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para Los Chapitos.

De ahí que fuera conocido como ‘Radio 13‘ o ‘Compa Güero‘.

García Harfuch aseguró que las investigaciones continúan para detener a todos los responsables del ataque y garantizar que el hecho no quede impune.

Información de: López-Dóriga Digital

