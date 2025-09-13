Continúa bloqueo de fonapas y calzada Niños Héroes y Amapolas por trabajadores del ISSSTE (10:35 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Por segundo día consecutivo, continúa el bloqueo que mantienen trabajadores del ISSSTE adheridos a la Sección 25 sobre la carretera Internacional, desde el Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos hasta el crucero de Fonapas.

Desde el pasado jueves los empleados inconformes tomaron las instalaciones de la Subdelegación de la dependencia para exigir atención a sus demandas.

Entre sus peticiones exigen la renuncia de funcionarios del doctor Carlos Bautista Leyva, subdelegado médico y de la licenciada Adriana Sánchez Cruz subdelegada de Administración, de Abel Uriel Flores Valladares jefe del departamento de Recursos Humanos, entre otros.

Están en contra del otorgamiento de bases a la Sección XXII del CNTE.