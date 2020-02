Trascendidos y rumores del 15 de febrero (09:00 h)

La Razón

Los que en lugar de arreglar las cosas cada día las descomponen más son algunos funcionarios del gobierno de Zacatecas, quienes con sus expresiones dan cuenta de una terrible insensibilidad. Así pasó ayer con el secretario de Seguridad, Ismael Camberos, quien en una entrevista con Ciro Gómez Leyva intentó “precisar” que no fue violación la que sufrió por parte de un jefe de custodios, hoy prófugo, la mujer que fue recluida en un penal en el que sólo había hombres. Fue violación equiparada porque no hubo penetración sino que el guardia usó los dedos, fue su argumento. Eso y el dicho de que en el caso no falló el sistema sino sólo un hombre, sólo deja ver la urgencia por descargar la responsabilidad y darle vuelta a la página. Así de lamentable.

• Van por cárcel a filtraciones policiacas

Donde buscan ponerse las pilas en medio de los crecientes reclamos de grupos feministas es en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Resulta que su titular, Ernestina Godoy, planteó una iniciativa para frenar que se filtren imágenes delicadas como ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla. El centro de su propuesta radica en crear un artículo 293 Quater en el que se plantea la pena de cárcel de dos a ocho años a quien filtre documentos del lugar donde ocurran hechos ilícitos como audios, videos y evidencias. Cuando lo que filtren sean imágenes de cadáveres o partes de cuerpo la pena aumentará un tercio. La iniciativa ya está en el Congreso local.

• La ONU en el caso Ingrid

Por cierto que tras las manifestaciones realizadas por colectivos para reclamar justicia en el caso Ingrid, ya la ONU, a través de diversas oficinas con presencia en nuestro país, se sumó a esa exigencia, pero además a pedir que la indagatoria que las autoridades mexicanas abran del caso se realice con una perspectiva de género. El punto central es la solicitud de que el Gobierno se apegue al protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres. También hacen recomendaciones a los medios en general para fomentar coberturas con perspectiva de género y de derechos humanos.

• Landau y el tema de la seguridad

El que de nuevo se dio tiempo de hablar de temas duros fue el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien ayer consideró que sin seguridad no puede haber crecimiento económico y prosperidad tras un encuentro que tuvo… con empresarios. El diplomático resaltó el diálogo continuo que se tiene entre México y EU para la atención de temas como lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de armas, pero consideró que le interesa mucho también tener la perspectiva del sector privado. Otro de los temas de conversación fue por supuesto el del T-MEC y su aplicación.

• Segundo reto para la GN

Donde están entrando de lleno en una segunda etapa de implementación es en la Guardia Nacional, a la que algunas entidades están entregando ya cuarteles, a efecto de que su despliegue sea permanente en los puntos de cobertura. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ayer dio cuenta del nuevo momento que podría ser tan desafiante como el anterior: el de construir una identidad de la Guardia Nacional. Ya se dio el año pasado la etapa de creación de la estructura institucional, jurídica, administrativa y operativa. Ahora la nueva recaerá en mandos y elementos de la nueva fuerza, a la que planteó preservar los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas, que son disciplina, sentido del deber, capacitación y profesionalismo.

• El caso de la Prepa 8

En el conflicto de la UNAM por el cierre de planteles educativos tras las protestas contra el acoso a alumnas, el caso de la Prepa 8 Miguel E. Shulz, llama la atención. Y es que desde el pasado 19 de noviembre el plantel de Lomas de Plateros ha sido rehén una y otra vez de un pequeño grupo de encapuchados que la toman y la liberan como se les viene en gana. Lo malo es que el conflicto parece escalar y cada vez los alumnos están más hartos de la situación, lo que los arriesga a enfrentamientos innecesarios con los encapuchados. Ahora, los mismos estudiantes y padres de familia resguardan las instalaciones para evitar que sean tomadas, otra vez.