Tras más 72 horas de protestas, maestros levantan plantón en el zócalo (10:01 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Tras de permanecer por espacio de 72 horas, maestros de la Sección XXII del nivel de Educación Física y Secundarias Generales levantan su plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno y zócalo capitalino.

Los inconformes señalaron que minutas firmadas fueron una promesa más, un engaño más, “para el magisterio y para el pueblo de Oaxaca se ha perdido la credibilidad se ha perdido la confianza en nuestro gobierno”, expresaron durante su mitin de retirada.

Dijeron que con el compromiso hacia los padres de familia y alumnos la base ha decidido recesar este paro indefinido sin quitar el dedo del renglón, no dejarán de seguir exigiendo el cumplimiento de estas demandas.

Estarán esperando su asamblea estatal general del día 14 de febrero para seguir reorganizando y poder definir la ruta que les permita resolver por completo esta demanda tan exigida por mucho tiempo.

Señalaron que la exigencia del pago de los adeudos a los trabajadores del nivel de Educación Física y Secundarias Generales no es la única demanda, sino que hay demandas pendientes, “las cuales tenemos que seguir exigiendo en los diferentes espacios, nuestra base ha decidido entonces el receso de este paro indefinido por el compromiso que tenemos con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, con nuestras comunidades pero seguiremos luchando”, recalcaron.

Sin embargo, el Gobierno manifestó desde el inicio que la protesta no tenía fundamento puesto que ya su demanda principal que es el pago de los salarios ya estaba encauzado misma que quedó firmado en una minuta durante la Mesa Tripartita realizada entre los gobiernos federal y estatal y la dirigencia magisterial el 27 de noviembre del 2025, en la fecha citada se cubrirá la tercera quincena, así como el retroactivo al uno de enero de este año.

