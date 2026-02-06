Inicia un nuevo torneo infantil y juvenil de la “Liga de Campeones Oaxaca” (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Con juegos programados a partir del sábado 7 de febrero, y contando con dos sedes de participación, la cancha de la Bombonera y la cancha de República Verde, se abre la convocatoria para participar en la Liga de Campeones Oaxaca 2026, la cual convoca a las categorías sub 5, 7, 9, 11, 13 y sub 15.

Para los entrenadores y equipos interesados en formar parte de la competencia, las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden llevar a cabo al siguiente número 951 187 17 59. En cuanto a los costos, el registro por jugador es de $90 pesos, con arbitraje de $230 pesos. En cuanto a los uniformes, todos los equipos deberán presentarse debidamente uniformados y con tenis multi tachos.

La modalidad de juego de la Liga de Campeones Oaxaca, es futbol 7, en el sistema de todos contra todos. Los requisitos de participación son los siguientes: acta de nacimiento, clave única de registro de población, responsiva, credencial oficial (escuela, pasaporte, carnet, cartilla), INE del padre o la madre responsable.

Con relación a la premiación del torneo, se premiará a los cuatro primeros lugares, con trofeos y medallas a primero, segundo y tercer lugar, con reconocimiento a cuarto lugar, trofeo a mejor jugador y mejor portero. Con relación a los árbitros, serán designados por el comité organizador, para mayores informes de la liga, se pueden comunicar con el teléfono antes mencionado, del coordinador de la Liga de Campeones de Oaxaca.

En más noticias del futbol infantil, los equipos de las categorías sub 9 ascenso y sub 13 de la Liga Infantil y Juvenil LED UABJO, resultaron campeones, se trata de la Fundación Real Madrid Oaxaca, así como la Academia Alebrijes Ixcotel, quienes demostraron su juego colectivo, habilidad y dedicación por el futbol, en el reciente torneo celebrado en las canchas del Parque Primavera.

