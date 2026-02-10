Tras 9 días y con logros mínimos, Steuabjo levanta huelga (19:20 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Luego de 9 días y con logros mínimos el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) levantó su huelga iniciada el 1 de febrero.

Tras varias mesas de negociaciones los sindicalizados lograron un aumento salarial del 4 por ciento más nivelación; además de un aumento en su canasta básica por 2 mil quinientos pesos.

De igual manera, lograron 15 cargas de trabajo (eventuales que cubren a las bases), y 8 basificaciones para sus agremiados.

Las autoridades universitarias y de Gobierno del estado les otorgaron bolsas de trabajo para Auxiliar de Clínica, enfermera, operador de equipo de cómputo, choferes, operador de Radio, técnico en mantenimiento de Unidad dental y Auxiliar de Biblioteca.

Así como cada 6 de enero día de descanso por el día del enfermero; una canasta navideña consistente por $612.00 pesos; Uniformes deportivos por la cantidad de $95,711.67 pesos.

También, paquetes y material escolar por $598.92 en ambos conceptos; en canastilla por maternidad $663.00 pesos, en mobiliario y equipos de oficina les otorgaron una cantidad de $100,000.00 pesos en este año.

Además de la promesa de reactivación del consultorio dental en un plazo máximo de 15 días; un incremento en anteojos monofocales y bifocales de $800.00 pesos; así como incremento de viáticos por viajes al interior del estado.

Luego no llegar a acuerdos con las autoridades de la máxima casa de estudios y el Gobierno estatal los sindicalizados acordaron el pasado 1 de febrero de iniciar su huelga afectando a más de 20 mil estudiantes universitarios.

Sin embargo, esta tarde, tras nueve días, en asamblea los trabajadores de base adheridos al Steuabjo decidieron ponerle fin a su movimiento y solo están en la espera de que se firmen las minutas de acuerdo para comenzar a retirar sus bandera rojinegras en las entradas de Ciudad Universitaria y de las diferentes facultades.

