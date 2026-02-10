 La oposición ¿vendida para la elección 2027?: Alfredo Brena (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Estamos a un año y 4 meses de las elecciones federales intermedias, que deberán realizarse el domingo 6 de junio de 2027, fecha de la jornada electoral federal ordinaria del país. Y hasta el momento, la oposición está dormida, ¿plan con maña?

En estas elecciones, se renovará la Cámara de Diputados Federal, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.

Los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar los siguientes cargos: 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, que entrarán en funciones tras los comicios; 17 gobernadores y diputados de los congresos locales.

El hecho de que concurran distintos tipos de elecciones: federal, local y judicial, hace del proceso del 2027, un chilaquil que jamás habíamos visto, antes de perder la democracia.

Aunado, que también se ha planteado, que se lleve a cabo la realización de la consulta de revocación de mandato de la presidente Claudia Sheinbaum.

El argumento de Morena, para acabar de dinamitar el órgano electoral INE, es que esta elección masiva, permitirá ahorrar recursos en la elección de 6,588 cargos y alentará la participación ciudadana. Mentira, dado que ya tenemos la experiencia de los fraudes electorales de Morena, desde que se hizo del control del órgano electoral.

Los políticos de la oposición, señalan que es una estrategia electoral, para que la figura presidencial aparezca en la boleta, y supuestamente jale el voto para cargos legislativos y de gobernadores. Pero, el hecho es que en la práctica, confundir al elector con demasiadas boletas, solamente hace más manejable el fraude. Recordemos los “acordeones” de la elección judicial.

Los 17 estados donde se renovarán gubernaturas en el 2027 son: Aguascalientes; Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chihuahua; Colima; Guerrero; Michoacán; Nayarit; Nuevo León; Querétaro; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tlaxcala y Zacatecas. El botín que pretende obtener el Partido Oficial Morena, es cuantioso. De 31 estados, van 17 en juego, más de la mitad de los estados libres y soberanos adheridos a la federación mexicana.

Indudablemente que en el 2027, va a ser una disputa entre el partido dictatorial Morena, y la oposición. Lo curioso del caso, es que Morena no ha descansado ni un solo instante en su campaña de filiación, donde ya tiene a todo el corporativismo sindical en la mano, amén de que los Siervos de la Nación, han incorporado a Morena, a millones de los becarios del Bienestar.

Pero, en contraparte, la oposición sigue dormida en sus laureles. No dijeron nada, cuando López Obrador acomodó las fichas en el INE y en el TEPJF para dar el golpe, y hacerse del control del Órgano Electoral.

Protestaron tibiamente la violación al Artículo 54 Constitucional, que le dio a Morena la sobre representación, para modificar la Constitución y dar el Golpe de Estado Legislativo, que garantizó el arribo de la dictadura.

A partir de ahí, solamente se han desgarrado las vestiduras por los actos fraudulentos por parte del INE y del TEPJF. Y por las anti constitucionales acciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

La elección del 2024, fue fraudulenta desde la precampaña de las Corcholatas, desde la dispendiosa campaña de Morena, patrocinada por el CO. Y ya después, el circo de los acordeones en la elección del Poder Judicial.

Con estos antecedentes, cómo es posible que la oposición todavía tenga la ilusión de que el Partido Oficial Morena, se porte democráticamente en las elecciones 2027 y 2030. Eso simplemente es locura o traición.

Toda la oposición está más preocupada en cuidar su curul, para la próxima elección, que en salir a buscar el voto del inconforme. Con lamentarse de los fraudes electorales de la dictadura, y con denunciar esas prácticas anti democráticas, no van a lograr nada.

Tienen que salir a la calle a buscar el voto del inconforme, el inconforme con la dictadura no los va a ir a buscar a su curul. Deben despertar en la conciencia de los ciudadanos, la imprescindible participación de todos los electores, en las próximas elecciones del 2027 y del 2030. Sólo abatiendo el abstencionismo y desterrando la indiferencia, podremos cambiar el rumbo del país, y retornar a la democracia.

Se tiene que llevar a votar al abstencionismo, pero no solamente eso, hay que atraer los focos internacionales, para fiscalizar la elección. Solamente con los focos internacionales puestos en las elecciones mexicanas, se podrán demostrar las prácticas fraudulentas y el control anti democrático, que tiene el Partido Oficial Morena sobre el pueblo mexicano.

El 3 noviembre de este 2026, hay elecciones legislativas en USA, pero, con un Órgano Electoral intacto, ellos no han perdido la democracia. Así que, el pueblo estadounidense, podrá mantener en la mayoría legislativa a los republicanos, o en su defecto, podrá cambiar por una mayoría demócrata. Ellos tienen esa opción, ellos no han perdido la democracia, como nosotros.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

09 febrero 2026

