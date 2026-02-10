Se trata de José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores (de Zacatecas), Jesús Antonio de la O Valdez (de Chihuahua), José Manuel Castañeda Hernández (de Guerrero) y José Antonio Jiménez Nevárez (de Sonora).

El sector en México lamentó la confirmación del fallecimiento de los trabajadores y exigió el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías efectivas de seguridad para quienes laboran en las regiones mineras del país.

La minera confirmó que los diez trabajadores se desempeñaban en la plantilla laboral de la minera.

El presidente y director general de la empresa, Michael Konnert, indicó que el enfoque de la empresa es la localización segura de las personas que aún permanecen desaparecidas, así como el apoyo a todas las familias afectadas y a su personal durante este momento.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) exigió la aplicación de la ley y garantías de seguridad tras el asesinato de trabajadores del sector y reiteró el llamado para la localización con vida de seis ingenieros y técnicos que permanecen desaparecidos.