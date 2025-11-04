Atacan a balazos sucursal de motos Honda en Juchitán (13:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 4 de noviembre. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la sucursal de motocicletas Honda, ubicada a escasos metros del crucero principal de la ciudad, generando alarma entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes arribaron al lugar y accionaron sus armas de fuego contra la fachada del establecimiento, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

A pesar de que el sitio se encuentra muy cerca del operativo de seguridad implementado por los tres niveles de gobierno, no se logró realizar ninguna detención.

Elementos policiacos acudieron minutos después al lugar de los hechos y acordonaron el área, donde se localizaron varios casquillos percutidos como evidencia del ataque armado.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante la agresión; sin embargo, los hechos incrementan la preocupación de la ciudadanía ante la ola de violencia que continúa afectando al municipio de Juchitán.

