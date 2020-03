Trabajar por mi familia me llena de orgullo y satisfacción: Jesús Silvino (13:00 h)

Tlaixtac de Cabrera, Oax. 19 de marzo. Para que los parques y espacios públicos a cargo de la Secretaría de Administración se encuentren en óptimas condiciones para el disfrute de las y los usuarios, un equipo de mantenimiento se encarga de limpiar y darle el cuidado necesario a las instalaciones.

Una de las personas detrás de este trabajo es Jesús Silvino Audelo Cernas, quien a lo largo de 10 años ha servido en distintos espacios como Ciudad de las Canteras y del Agua Centenario, siendo el Polideportivo ‘Venustiano Carranza’ el lugar donde se desempeña actualmente.

“Mi trabajo es hacer que las instalaciones estén en las mejores condiciones para que la ciudadanía pueda realizar sus actividades a diario”, explica, al tiempo que barre las hojas y el polvo que se originan todos los días. “Aunque empecé de jardinero, aquí se requiere tener múltiples conocimientos y adaptarse a lo que requieran los parques. Así que podo árboles, pinto, lavo o reparo algún desperfecto”, nos comparte.

De acuerdo con Audelo Cernas, su familia es la motivación para levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana, preparase y llegar a las 7 a laborar. “Me impulsa el deseo y orgullo de ver a mis dos hijas e hijo superarse y alcanzar metas que yo no pude en mi juventud. Mi esposa también me apoya incondicionalmente, así que es más fácil llegar a mi área con estos pensamientos positivos”, comenta.

Menciona que nada lo conmueve más que ver el empeño que ponen sus hijas e hijo en la escuela. “Es un gran orgullo ver que la mayor ya terminó la preparatoria y que los demás están a punto de finalizar el bachillerato. Les digo que la riqueza es esporádica, lo más importante es el bien propio y el bien común, que te sientas satisfecho con tus logros y que no le hagas daño a los otros”.

Después de una jornada, que comprende la limpieza y el mantenimiento del lugar, busca obtener mayor provecho de sus conocimientos haciendo encargos extras de plomería, electricidad o soldadura. Sin embargo, no todo es trabajo, ya que también se relaja con actividades culturales o deportivas. “En mis tiempos libres dibujo o veo fútbol, pero lo que realmente me tranquiliza es la literatura clásica”, expresó.

“Desde pequeño empecé a entrenar box, más tarde practiqué atletismo y taekwondo, por lo que combino mi afición por el deporte con la cultura”.

Toda la labor que realiza Jesús tiene como único fin educar a su familia, de la misma forma que su madre y padre le enseñaron a salir adelante.

“Lamentablemente sólo pude terminar la secundaria, pero en casa siempre me enseñaron valores que me hicieron superarme. Por eso, hago un esfuerzo para que mis hijas e hijo puedan concluir sus estudios. Me gusta predicar con el ejemplo”.

