Club Primera Plana entrega reconocimientos a periodistas de Oaxaca por trayectoria (13:30 h)

Gracias a la enorme generosidad fraterna y solidaridad de nuestro hermano Ángel Heriberto Soriano Carrasco, leyenda viviente del diario Excélsior, fuimos galardonados cuatro oaxaqueños. * La trayectoria de Rebeca Romero, Juan Pérez Audelo y Alfredo Arenas Casas suman dos siglos de intensa, apasionada y vida periodística, con la santa locura del Quijote “desfaciendo entuertos”.

Durante la XXXIII Entrega de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística del Club Primera Plana cobró plena vigencia la grandeza de Juárez, hermano mayor de los hijos de la Gran Señora del Sur.

Virgilio Arias Ramírez Corzo, presidente del Club Primera Plana, hizo profesión de fe juarista en su mensaje por la Entrega de Reconocimientos y rechazó tajantemente la dictadura en nuestro país.

Sin el menor dejo de soberbia, pero sí con profunda satisfacción, afirmamos que ilustres oaxaqueños han contribuido a construir México. No han faltado, claro, quienes lo destruyen.

Honor y gloria a mis herman@s Rebeca Romero, directora de la Agencia ADN Sureste; Juan Pérez, destacado analista político; y Alfredo Arenas Casas, compañero de luchas por Dios y por la Patria.

La amplia y sólida trayectoria de nuestros herman@s suma alrededor de dos siglos de intensa, apasionada y loca vida periodística, con la santa locura de Don Quijote “desfaciendo entuertos”.

Los cuatro oaxaqueños a los que se otorgó Reconocimiento por su Trayectoria Periodística, Rebeca, Juan y los dos Alfredos, incursionamos a nivel nacional en prensa, radio y Televisión.

Gracias a Dios, a la vida, al amor, y al propio periodismo por tan intensa vida, sin lugar, horario ni fecha en el calendario que, a querer o no, ha lastimado a nuestras familias con nuestras ausencias.

Con Santos Bravo y Alfredo Arenas participamos activamente durante nuestra primera juventud en Pulso Político, primer medio de comunicación nacionalista, patriota y anticomunista en México.

Por las amenazas que sufren el periodismo y el peligro de muerte de los periodistas Virgilio Arias, demandó que en México, el periodismo sea respetado en beneficio y defensa de la sociedad.

“Juárez dijo: ‘la emisión de las ideas por la Prensa, debe ser tan libre como libre es en el hombre la facultad de pensar’ y es que una sociedad sin libertad de expresión, es una sociedad esclavizada”.

Tras aludir al pensamiento juarista, Arias Ramírez Corzo subrayó: “No queremos dictaduras. Ya la sufrimos con Victoriano Huerta en 1913, quien se atrevió a fusilar al presidente Madero”.

Decenas de periodistas y comunicadores de toda la República fueron reconocidos, debido al compromiso y profesionalismo en sus actividades periodísticas que muestran en el día a día.

