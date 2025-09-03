Tormenta eléctrica en Santiago Amoltepec deja una persona fallecida: Protección Civil (14:00 h)p

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa sobre el fallecimiento de un masculino en la población de Llano Conejo, perteneciente al municipio de Santiago Amoltepec, como consecuencia del impacto de un rayo.

Este hecho se registró la tarde del martes, cuando el hombre identificado como S. V. Y., de 57 años de edad, originario de la localidad El Mamey, sufrió la descarga eléctrica que la provocó la muerte de manera instantánea.

La lluvia acompañada de fuertes vientos provocó la caída de una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que ocasionó la suspensión del suministro eléctrico en diversas zonas de la región.

La CEPCyGR se mantiene en coordinación con autoridades municipales y personal de la CFE para restablecer el servicio y atender cualquier situación de riesgo derivada de este fenómeno.

