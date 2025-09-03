Participa Congreso del Estado en ceremonia cívica de Izamiento del Lábaro Patrio (13:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de septiembre. En el marco del programa “Mujeres de la Patria, Septiembre, mes de la transformación”, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputado Benjamín Viveros Montalvo, reafirmó el reconocimiento al legado de mujeres y hombres que lucharon por un México independiente, soberano y justo, cuya causa fue la emancipación política y la dignificación de un pueblo que exigía igualdad, justicia y libertad.

Al encabezar la ceremonia de Izamiento de la Bandera Nacional en la Alameda de León, junto con las y los diputados de la LXVI Legislatura local, personal del Poder Legislativo y la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Delfina Guzmán Diaz, Viveros Montalvo destacó, que bajo el liderazgo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Salomón Jara Cruz, se honra la herencia insurgente al colocar en el centro de la vida pública a quienes históricamente fueron excluidos.

Tal es el caso, de los pueblos originarios, las mujeres, las juventudes, las comunidades afromexicanas, las trabajadoras y trabajadores que sostienen esta nación, sostuvo.

Enfatizó que la transformación que se vive actualmente es ética, cultural y profundamente social, con un nuevo rostro de la patria, donde se reconoce la diversidad, se combate la corrupción, se distribuye la riqueza con igualdad y se construye la paz con justicia.

En este sentido, reafirmó el compromiso desde el Congreso local con esta nueva etapa histórica nacional, ya que desde esta institución se legisla con una conciencia histórica, visión al futuro, respeto profundo por las luchas ganadas “cada reforma, cada acuerdo y cada palabra pronunciada en esta soberanía lleva el eco de quienes soñaron con un México más digno”.

Y agregó que el Izamiento del Lábaro Patrio siga siendo un símbolo de unidad, resistencia y de transformación, también un recordatorio de que la patria se forja con actos institucionales y cada decisión tomada procure el bienestar de las y los ciudadanos.

En su participación, la representante popular Mónica Belén López Javier, Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso dio lectura a la Proclama de la Independencia de México.

El Izamiento de Bandera fue realizado por el presidente de la Jucopo, diputado Benjamín Viveros Montalvo, la diputada Mónica Belén López Javier en su calidad de Secretaria de la Mesa Directiva y la titular de la SEP del Gobierno del Estado, Delfina Guzmán Díaz.

En tanto, la Banda de Música de la VIII Región Militar dirigida por el Mayor, el músico Jaime Velasco interpretó “Ecos de México”.

También se contó con la participación de la Escolta Monumental y la Banda de Guerra del Ejército Mexicano.

Durante la ceremonia cívica estuvieron presentes las y los diputados Israel López Sánchez, Sandra Daniela Taurino Jiménez, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, Melina Hernández Sosa, Raynel Ramírez Mijangos, César David Mateos Benítez, Cecilia Olivia Cruz Merlín, Monserat Herrera Ruiz, Karla Clarissa Bornios Peláez, Javier Casique Zárate, Analy Peral Vivar y Elisa Zepeda Lagunas.

