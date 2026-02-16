Precio del dólar hoy lunes 16 de febrero (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. El peso mexicano inició la semana con una apertura cerca de 17.15 pesos por dólar, sosteniéndose en niveles que el mercado considera favorables y manteniéndose en la parte baja del rango operativo reciente. Sin embargo, la jornada se perfila con baja volatilidad y liquidez reducida, debido al feriado en Estados Unidos por el Día de los Presidentes, lo que suele moderar los movimientos y dejar al tipo de cambio “en pausa” a la espera de señales más claras.

Un arranque tranquilo, pero con el radar encendido

De acuerdo con el análisis de Felipe Mendoza, Analista de Mercados en EBC Financial Group, el comportamiento del peso se mantiene apoyado por factores fundamentales: un diferencial de tasas todavía competitivo y una percepción de gestión fiscal estable, elementos que siguen alimentando el atractivo del llamado carry trade.

Aun con ese respaldo, el mercado luce expectante porque la semana viene cargada de información “estructural” que podría reactivar la volatilidad: desde las actas de Banxico hasta cifras de consumo y empleo, además de indicadores estadounidenses que suelen mover el apetito por riesgo.

Política industrial y nearshoring: el otro motor del tipo de cambio

En el componente político-económico, Mendoza señala que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre minerales críticos apunta a reducir vulnerabilidades industriales y, al mismo tiempo, a reposicionar a México como un socio tecnológico estratégico dentro del T-MEC, y no únicamente como proveedor de materias primas.

El análisis también reconoce que temas de política exterior —incluida la relación con Cuba— pueden generar ruido en la narrativa, aunque los flujos asociados al nearshoring continúan funcionando como amortiguador de riesgos en el corto plazo.

Medidas internas: alivios de corto plazo, dudas en el crecimiento

Entre las señales domésticas, el gobierno impulsa medidas con sesgo social y sectorial, como el incentivo fiscal de 30% del ISR para el cine y el plan entre las secretarías de Salud y Economía para reducir el precio de los medicamentos. Para el mercado, estas acciones pueden ayudar a contener presiones en el corto plazo, pero no sustituyen —según el propio análisis— la necesidad de mayor inversión fija bruta para destrabar el dinamismo del PIB.

Rango esperado y los datos que pueden cambiar el guion

Con la Bolsa estadounidense fuera de operación, la expectativa de Mendoza para hoy es que el tipo de cambio se mueva en un rango estrecho de 17.12 a 17.22 por dólar, actuando como “amortiguador” de flujos regionales.

La historia podría cambiar en el transcurso de la semana si las actas de Banxico apuntan a una postura menos restrictiva de lo que descuenta el mercado, o si los datos de Estados Unidos (como ADP de empleo, PCE de inflación y PIB) muestran una economía más expansiva: en ese escenario, el peso podría enfrentar tomas de utilidades.

Por ahora, el peso se mantiene como uno de los activos preferidos dentro de los mercados emergentes, aunque con una dependencia alta a la política exterior y con debilidades industriales que, poco a poco, empiezan a dominar la conversación frente al rendimiento de tasas. En una semana de datos, la calma puede ser solo el prólogo.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir