“Toma para que te laves la cola con esto. Era mi pluma, mi discurso y mi rosario…”: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Se queja el presidente de que se trata de manera grosera a los servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considera justo. Pobrecitos indefensos que los obligan a sujetarse a la “politiquería”. El tabasqueño sigue con la vieja idea de que el Ejército es intocable y los opositores “malos de malolandia”.

Para nadie es un secreto que los verdes están metidos de lleno en la política y en los negocios. En la era Lopez Obrador realizan 227 actividades de carácter civil, algunas muy lucrativas. Ya hasta quieren una línea aérea. Manejan cuantiosos recursos públicos. Están obligados a rendir cuentas al Congreso, le guste o no al señor presidente.

Ese empoderamiento de las Fuerzas Armadas es correspondido por la cúpula militar con muestras de que se aleja de una postura de neutralidad y favorece la 4T. Allí está el discurso del general Luis Crecencio Sandoval, secretario de la Defensa, en la ceremonia de los Niños Héroes, el pasado 13 de septiembre.

Ese día, en el Castillo de Chapultepec, el general Sandoval llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a rechazar “comentarios tendenciosos generados por intereses y ambiciones”” con los que se pretende la desconfianza hacia la población. En el debate público estaba en ese momento la Ley para que la Guardia Nacional pasará a control absoluto de la Sedena.

Eso le trajo una avalancha de críticas al general y un memorable discurso de Germán Martínez. El seenador le recordó que la milicia también tiene límites y debe respetarlos. “Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, usted obedece. Si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral ¿Tambien lo haría?” preguntó Germán.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, nos contó lo que ocurrió al pie de la tribuna, cuando terminó su intervención en la comparecencia de Rosa Icela. En el turno seguía la malhablada y malhumorada morenista, Lucía Trasviña.

“Cuando Trasviña se abalanzó sobre mis cosas, las tomó de la tribuna y me las dio, me dijo: ‘Toma para que te laves la cola con esto. Era mi pluma, mi discurso y mi rosario. No quiso esperar tres segundos a que yo las levantara. Se abalanzó, las tomo y me las dio”, narro Téllez.

Le preguntamos como percibió la reaccion del general cuando le dio la lista de los 13 grandes delincuntes que andan libres y hacen de las suyas sin temor a las furzas armadas. “Avergonzado. Le dije: usted sabe que estoy diciendo la verdad. No la recibió. A esos nombfres les tienen pavor”, respondió.

En la comparecencia de la secretaria de Seguridad, el centro de las criticas fue precisamente el general Sandoval. Tanto el citado general, como el Almirante Rafael Ojeda permanecieron callados durante toda la comparecencia. Un acuerdo de última hora, firmado por Morena y aliados. los eximio de rendir cuentas.

Aún así los senadores de oposición se dirigian al secretario de la Defensa. ”Hicieron bien en dirigirse al titiritero y no al títere. El que manda es Sandoval y no la secretaria de Seguridad”, dice Jorge G. Castñeda, en un artículo publicado ayer en la Revista Nexos bajo el titulo : Qué se aguanten los militares.

Lejos están los tiempos en el que Silvano Aureoles, todavía gobernador de Michoacan, se sentó en un banquito, fuera de Palacio Nacional, en espera de que el presidente López Obrador le diera audiencia para entregarle las pruebas de que Morena ganó en Michoacán con la ayuda del narco. Como acostumbra el tabsqueño con los opositores, ni caso le hizo.

Algo sucedió de entonces para acá. Nos enteramos ayer en San Lázaro, en una charla con la cúpula del grupo parlamenario del PRD, que el ahora ex gobernador jugó a favor de Morena en el proceso de teforma al Quinto transitorio de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas pemanezcan en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Nos dicen que prometió ocho votos en la Cámara de Diputados y el de su hermano, Antonio García Cornejo, en la de Senadores. Pero en San Lázaro sólo consiguió tres: Francisco Huacus, Macarena Chávez, y Mauricio Prieto. Los tres de Michoacán. La vida te da sopresas.

Ya se viene la Reforma Electoral. Hay justificados temores de que el PRI se vuelva a doblar y Morena se salga con la suya de desaparecer al INE, tal cual lo conocemos, reducir el numero de diputados, votar a los consejeros electorales, eliminar los Opples (autoridades electorales locales) y construir un tribunal electoral a modo.

Sabemos que las cúpulas parlamentarias del PRI y el PRD en San Lázaro elaboran un documento en el que aparecen los puntos no negociables para ambas bancadas : los cinco puntos enunciados en el párrafo anterior.

En bancada tricolor nos dicen que en esta reforma, que consideran mas importante que la Eléctrica, de nada servirán los buenos oficios que el coordinador Ruben Moreira le ha prestado a su amigo, Ignacio Mier, para sacar adelante sus iniciativas con el respado de priiistas.

Alito Moreno ya se hartó de ser él quien asume todo el costo, mientras que Moreira sale casi indemne. Espera resarcirse en la Reforma Electoral.

