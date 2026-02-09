Todo listo para la Muestra de Carnavales Oaxaqueños 2026 en Oaxaca de Juárez (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Todo se encuentra listo para que Oaxaca de Juárez viva la Muestra de Carnavales Oaxaqueños 2026, una celebración que llenará de música, color y alegría las calles del Centro Histórico el próximo 13 de febrero, a partir de las 17:00 horas.

Esta muestra reunirá expresiones culturales de distintas regiones del estado, en una fiesta que destaca la identidad, la tradición y la riqueza cultural de Oaxaca. El recorrido iniciará en la Cruz de Piedra y avanzará por el Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Danza, invitando a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única.

Oaxaca de Juárez se encuentra preparada para recibir a turistas y visitantes, al contar con hoteles, servicios y la infraestructura necesaria para brindar una experiencia segura, cómoda y llena de identidad durante esta importante celebración.

En esta edición participarán 14 contingentes provenientes de diversas comunidades del estado, entre ellas Chalcatongo de Hidalgo, Villa de Zaachila, San Juan Cacahuatepec, San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola y San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Asimismo, se contará con la participación de Santa Catarina Minas, Santa María Zacatepec, Santiago Juxtlahuaca, San Sebastián Teitipac, San Mateo Macuilxóchitl, San Bartolo Coyotepec, San Juan Teitipac, así como el grupo de tiliches Ritmo de mi Raza.

El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez invita a la ciudadanía y a quienes visitan la capital a recorrer la ciudad y ser parte de esta gran fiesta que celebra la tradición, la diversidad cultural y el orgullo de Oaxaca.

